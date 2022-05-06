Durante l’evento, promosso dall’associazione in collaborazione con la parrocchia del duomo di San Giorgio e con il Comune, interverrà il comandante generale della Guardia di Finanza della Calabria

In un periodo storico in cui molti principi, essenziali per il bene della collettività, stanno regredendo sempre più, diverse associazioni tentano di ridare ordine alle cose organizzando incontri di un certo spessore morale. Sabato 14 maggio, alle ore 18:30, nel castello Murat di Pizzo, si terrà un incontro dal nome “Le tre parole del papa: legalità, imparzialità e trasparenza”, promosso dall’Ancri (Associazione nazionale Insigniti dell’ordine al Merito della Repubblica Italiana), in collaborazione con la comunità parrocchiale del duomo di San Giorgio, con il parroco don Pasquale Rosano, e con il patrocinio del Comune di Pizzo. L’incontro avrà luogo nell’ambito del programma “Eventi giorgiani”, facenti parte della IV edizione di “San Giorgio & Cultura”. A seguito dei saluti istituzionali, i presenti potranno ascoltare il generale di brigata Guido Maria Geremia (comandante generale della Guardia di Finanza della Calabria). Un evento attesissimo dalla comunità, considerate le tre tematiche che saranno affrontante e che, mai come questi in questi ultimi anni, hanno bisogno di essere approfondite.