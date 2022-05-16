Tutti gli articoli di Società
Terminate le “Giornate Giorgiane 2022” di Pizzo, iniziate il 6 maggio scorso per festeggiare il patrono San Giorgio. Fra novene, attività dei gruppi parrocchiali, fiaccolate, incontri, messe e sport, i cittadini di Pizzo hanno potuto gioire e festeggiare il proprio santo. In realtà, la ricorrenza di “San Giorgio” è il 23 aprile, ma è slittata per via della concomitanza con la Pasqua.
Quello appena passato è stato il weekend conclusivo delle celebrazioni, che ha visto lo svolgimento di molte attività. Sabato mattina, in piazza Repubblica, si è tenuta la giornata “San Giorgio & Sport”, dedicata a tutti i bambini delle scuole elementari di Pizzo per avvicinarli al mondo dello sport.
Erano presenti i bambini della scuola elementare della piazza e di San Sebastiano, accompagnati dalle rispettive maestre. Piazza della Repubblica è così diventata, per qualche ora, un insieme di campi sportivi: canestri, campi da pallavolo, gazebi per il tiro a segno. L’entusiasmo dei bambini era così forte che è stato impossibile passar di lì e non farsi coinvolgere. L’evento è stato organizzato in collaborazione con il Comune di Pizzo, il Coni ed il C.p.i., assieme ad associazioni sportive quali “Lory Volley Pizzo”, la federazione regionale dell’Unione Italiana del Tiro a Segno, “PizzoPlayGround” e la Federazione italiana sport Orientamento. [Continua in basso]
Don Pasquale Rosano, parroco del Duomo di San Giorgio racconta: «Si respira un entusiasmo grandissimo e tutto anche grazie alle scuole, alla Croce rossa, alla protezione civile. E’ stata una giornata colorata di gioia, a cui hanno preso parte anche molti russi e ucraini. I bambini sono stati gli attori principali. Il messaggio che vogliamo lanciare è quello di “Camminare insieme”: non ci sono altre alternative. Per poter essere felici bisogna aggregarsi e condividere, e la Chiesa fa proprio questo. Lo sport, si sa, è un momento di aggregazione». Importante la presenza di Salvatore Vinci, referente della Federazione italiana Sport Orientamento, il quale riferisce: «Essere qui per me è motivo di orgoglio. I bambini sono entusiasti, spensierati e lo sport è la migliore occasione per aggregare. Siamo onorati di partecipare a questa seconda edizione delle giornate giorgiane».
Bruno Battaglia, delegato provinciale del Coni, spiega: «Lo sport è stato fermo negli ultimi due anni. Ecco perché noi del Coni siamo ancor più orgogliosi di partecipare ad eventi del genere. Ci sentiamo sempre vicini alle realtà delle associazioni. E poi, negli ultimi anni, i ragazzi hanno giocato solo con i computer. È tempo di tornare a riprendersi la vita».
Elisabetta Carioti, referente provinciale C.i.p. precisa: «Noi ci occupiamo di sport per diversamente abili. Oggi ci sono bambini che comunque sono riusciti a fare i percorsi, e questo fa molto capire anche quanto sia importante il lavoro di gruppo. Auspico che tutta la provincia possa organizzare attività per i più piccoli. La Calabria, sullo sport, ha dei numeri importanti a livello nazionale».
Luigi Tripodi, presidente regionale dell’Unione tiro a segno, spiega quindi che questo sport è abbastanza impegnativo e serve molta concentrazione per praticarlo. Nonostante ciò, «ho notato molto interesse, tanti bambini curiosi in questo momento di unione».
Gregorio Sarlo, presidente dell’associazione “Lory Volley Pizzo” sottolinea invece: «Siamo stati coinvolti da don Pasquale come associazione che possa dare un contributo. Abbiamo voluto far provare a questi bimbi la bellezza dello sport, capace di aggregare e di mandare messaggi di pace. I bambini sono stati entusiasti». Alex Famà, presidente di PizzoPlayGround, dal canto suo, racconta: «Lo sport è condivisione, unione, energia. Giornate come queste ne sono l’esatta conferma. Bisogna abituare i bambini a praticare attività sportive di qualunque tipo».
Una mattinata dedicata allo sport ed alla pace, dunque, due elementi che non possono prescindere l’uno dall’altro. Sabato pomeriggio, invece, nel Castello Murat si è tenuto un convegno dal nome “Legalità, trasparenza, imparzialità” promosso dall’A.n.c.r.i., durante il quale il commissario straordinario del Comune di Pizzo, Antonio Reppucci, don Pasquale Rosano, il presidente dell’A.n.c.r.i. Gaetano Paduano e il giornalista Maurizio Bonanno hanno interloquito con Guido Mario Geremia (generale della Guardia di Finanza). Le tematiche affrontate sono state diverse: il collante comune, chiaramente, è stata la legalità, perno fondamentale di tutte le civiltà. [Continua in basso]
Infine, le Giornate Giorgiane si sono concluse con “La primavera di San Giorgio”: i parrocchiani, referenti di comitati e associazioni locali hanno addobbato “via Chiaravalloti” (accanto al duomo) di fiori, sistemando anche banchetti con dolci tipici. Alle ore 19:00 c’è stata la messa di San Giorgio a cui ha partecipato pure il vescovo della diocesi Mileto-Nicotera-Tropea, Attilio Nostro. Terminata la celebrazione, il parroco, il vescovo ed il commissario straordinario hanno tagliato una torta nella piazzetta “Padiglione” assieme a tutti i cittadini e parrocchiani presenti, festeggiando così il santo e la fine delle ricorrenze. L’incontro è stato promosso da Ancri, presente con Gaetano Paduano.