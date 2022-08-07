L'opera situata nella piazza del paese antistante la chiesa in occasione dei festeggiamenti che si concluderanno domani con l'incanto dei doni

Volgono al termine i festeggiamenti in onore della Madonna delle Grazie a Pizzoni. Nella notte un gruppo di giovani fedeli capitanati dall’artista Adriano Fusca’ e da Lisetta Donato hanno realizzato nella piazza antistante la chiesa una tela gigante raffigurante Maria S.S. delle Grazie e San Pio da Pietrelcina che i tanti fedeli arrivati dai paesi vicini hanno molto apprezzato.

Stasera si svolgerà la tradizionale processione per le vie del paese, mentre domani sera si concluderanno i festeggiamenti con l’incanto dei doni offerti dai fedeli alla Madonna.