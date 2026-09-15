La Polizia di Stato accompagna simbolicamente il ritorno tra i banchi di bambini e ragazzi del Vibonese e rivolge un augurio anche a genitori, docenti e personale: «Che sia un anno scolastico sereno, ricco di soddisfazioni e belle esperienze»

Zaini in spalla, emozione e un nuovo percorso da affrontare tra lezioni, amicizie e nuove esperienze. In occasione dell’avvio dell’anno scolastico, la Questura di Vibo Valentia rivolge il proprio augurio agli studenti vibonesi, alle loro famiglie e a tutto il personale della scuola.

Per tanti bambini e ragazzi quella di oggi rappresenta una giornata speciale. C’è chi torna tra i banchi dopo la pausa estiva e chi, invece, varca per la prima volta la porta di una nuova scuola, iniziando un percorso fatto di incontri, impegno e obiettivi da raggiungere.

Il messaggio della Questura

Accanto agli studenti ci sono le famiglie, chiamate ad accompagnarli in una fase importante della loro crescita. Un cammino che, sottolinea la Questura, sarà fatto di «scoperte, amicizie, impegno e sogni da realizzare».

Da qui il messaggio rivolto all’intera comunità scolastica: «La Questura di Vibo Valentia desidera rivolgere a tutti gli studenti, alle loro famiglie e a tutto il personale scolastico un affettuoso augurio per un anno scolastico sereno, ricco di soddisfazioni e di belle esperienze».