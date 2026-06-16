Spilinga centro europeo per un giorno. Lo scorso 13 giugno, infatti, al Salone comunale di Spilinga si è svolto l'incontro “Next Step Europa” organizzato nell’ambito del progetto Civic Lab, Giovani e Territorio in Azione, finanziato dal programma Erasmus+ (azione KA154 dedicata alla partecipazione giovanile). L’iniziativa ha riunito giovani, istituzioni e realtà associative in un confronto sui temi della cittadinanza attiva, delle opportunità europee e del rapporto tra partecipazione e sviluppo dei territori. Ad aprire l’evento è stata Linda Rombolà, presidente Aicem Calabria, che ha presentato il progetto Civic Lab, illustrandone obiettivi e attività e introducendo il significato dell’iniziativa e la cornice della giornata, pensata come occasione di dialogo e confronto tra giovani, associazioni e istituzioni.

Dimensione e confronto europeo

La prima parte dell’incontro, moderata da Chiara Giuliani (componente del direttivo Aicem Calabria) è stata dedicata agli strumenti e alle reti per la partecipazione giovanile a livello nazionale ed europeo. Sono intervenuti Simone Forte, del Consiglio Nazionale dei Giovani, Sara Massini di Aicem Italia, che ha approfondito il tema dell’associazionismo e delle opportunità rivolte ai giovani, e Franco Barbalace, vicesindaco del Comune di Spilinga e responsabile Eurodesk Spilinga, con un focus sul ruolo delle reti territoriali nel collegare la dimensione locale a quella europea. La seconda parte ha spostato l’attenzione sulle esperienze concrete e sul territorio, attraverso un format di interviste e testimonianze coordinato da Matteo Callà, vicepresidente Aicem Calabria, e Roberta Benvenuto, componente del direttivo Aicem Calabria.

Le esperienze a confronto

In questo contesto è stata presentata anche l’esperienza della Consulta Giovanile di Palmi, rappresentata da Daniele Trimboli, Davide Rao e Paolo Gallo, esempio di partecipazione attiva e di impegno dei giovani nella vita amministrativa e sociale del territorio. Tra le testimonianze, Paola Benvenuto ha raccontato la propria esperienza di mobilità Erasmus+, Mariantonietta Rombolà il percorso maturato attraverso esperienze europee, Open Mag e il Consiglio Nazionale dei Giovani, mentre Guanda Laya, originaria del Venezuela, ha condiviso il proprio percorso di integrazione e di impegno nel territorio. Anthony Lo Bianco, presidente della Fondazione Valentia, ha invece portato la sua esperienza di attivazione sociale e associativa. Per il Centro per l’Impiego sono intervenuti Antonio Furchì e Giovanni Petrolo, che hanno illustrato strumenti, bandi e servizi di orientamento e supporto all’occupazione giovanile. All’iniziativa hanno partecipato le amministrazioni comunali di Spilinga, San Calogero e Zaccanopoli, insieme a giovani dei rispettivi territori, contribuendo a creare un dialogo tra esperienze locali e prospettive europee.

Le associazioni presenti

Erano inoltre presenti diverse realtà associative del territorio, tra cui Fondazione Valentia, Archeoclub Rombiolo, Retake Vibo Valentia, Opes e Aicem Italia, queste ultime due partner del progetto Civic Lab. Uno dei momenti più significativi e partecipati dell’evento è stato rappresentato dai tavoli di lavoro multigenerazionali, organizzati in un format improntato al confronto aperto e alla partecipazione attiva. Giovani, amministratori, rappresentanti delle associazioni e cittadini si sono confrontati sui principali ostacoli che limitano la partecipazione e sulle opportunità da costruire insieme per rendere i territori più inclusivi e attrattivi per le nuove generazioni. Un dialogo concreto, ricco di spunti e proposte, che ha confermato quanto sia importante creare spazi di ascolto e collaborazione tra generazioni diverse. Le idee emerse saranno rielaborate nell’ambito del progetto e contribuiranno a orientarne le prossime attività.

Nel corso dell’evento è stato presentato anche il podcast “Kimmikunti Civic Space”, pensato come spazio di racconto e confronto sui temi della cittadinanza attiva. Il percorso di Civic Lab proseguirà nei prossimi mesi con nuove iniziative dedicate alla partecipazione giovanile e al dialogo tra giovani, associazioni e istituzioni. Il prossimo appuntamento, aperto a tutta la cittadinanza, è previsto per il mese di agosto e rappresenterà una nuova occasione per confrontarsi.