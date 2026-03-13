Il Comune informa la cittadinanza della variazione temporanea di alcune sedi di sezione elettorale in occasione del voto sulla modifica di sette articoli della Costituzione
Il Comune di Vibo Valentia informa la cittadinanza che, in vista del Referendum popolare confermativo sulla legge costituzionale recante “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”, indetto per domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026, la Commissione elettorale comunale ha disposto una variazione temporanea dell’ubicazione di alcune sezioni elettorali.
La decisione si è resa necessaria a seguito della indisponibilità di alcuni edifici scolastici sede di seggio, attualmente interessati da lavori di ristrutturazione e adeguamento funzionale. Per garantire il regolare esercizio del diritto di voto, la Commissione ha individuato sedi alternative già idonee e prossime a quelle originarie.
Nello specifico:
le sezioni n. 10 e 11, originariamente nella Scuola Murmura, verranno collocate al Liceo Classico “Morelli”;
le sezioni n. 33 e 34, originariamente nella Scuola elementare di Viale delle Industrie di Vibo Marina, verranno collocate nella Scuola elementare di via del Pescatore a Bivona;
la sezione n. 36 verrà ubicata nell’attuale sede della Scuola elementare di Porto Salvo (Corap).
