Il Comune di Vibo Valentia informa la cittadinanza che, in vista del Referendum popolare confermativo sulla legge costituzionale recante “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”, indetto per domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026, la Commissione elettorale comunale ha disposto una variazione temporanea dell’ubicazione di alcune sezioni elettorali.

La decisione si è resa necessaria a seguito della indisponibilità di alcuni edifici scolastici sede di seggio, attualmente interessati da lavori di ristrutturazione e adeguamento funzionale. Per garantire il regolare esercizio del diritto di voto, la Commissione ha individuato sedi alternative già idonee e prossime a quelle originarie.

Nello specifico:

le sezioni n. 10 e 11, originariamente nella Scuola Murmura, verranno collocate al Liceo Classico “Morelli”;

le sezioni n. 33 e 34, originariamente nella Scuola elementare di Viale delle Industrie di Vibo Marina, verranno collocate nella Scuola elementare di via del Pescatore a Bivona;

la sezione n. 36 verrà ubicata nell’attuale sede della Scuola elementare di Porto Salvo (Corap).

Di seguito in dettaglio l’ubicazione di tutte le sezioni elettorali del Comune di Vibo Valentia: