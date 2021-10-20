Nel comune costiero parte un nuovo progetto di utilità sociale che vede coinvolti i beneficiari del sussidio. Si occuperanno di rendere più sicura l'entrata degli studenti negli istituti

Anche a Ricadi i precettori di reddito di cittadinanza sono impiegati in progetti utili alla collettività (Puc). Dopo il progetto “Ricadi Green” che li vede impegnati in lavori di manutenzione, oggi è partito “A mano a mano”. I cittadini del comune costiero che percepiscono il sussidio, cioè, si porteranno agli ingressi delle scuole per rendere l’entrata degli studenti più sicura ed evitare il formarsi di traffico.

«Sono particolarmente soddisfatto – ha dichiarato Domenico Tomaselli, consigliere con delega alle Politiche sociali e tutor per i Puc -, questi progetti sono stati accolti bene tanto dai percettori di reddito quanto dai cittadini che mi hanno manifestato apprezzamento. Questi progetti di utilità sociale smentiscono l’idea di un reddito di cittadinanza poco utile ai fini sociali e confermano la buona azione amministrativa dell’Ente».



