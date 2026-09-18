Versi e note per celebrare la fede, l’arte e la capacità della poesia di creare legami e portare in superficie emozioni e riflessioni. Domenica 20 settembre, alle 19, piazza San Michele a Lampazzone di Ricadi ospiterà l’evento «Poesia sotto il mantello di San Michele. Versi e note come lame di luce», una serata che vedrà alternarsi diversi ospiti nel segno della cultura e della spiritualità.

La manifestazione è organizzata dalla Parrocchia San Michele in Lampazzone, con il patrocinio del Comune di Ricadi e la collaborazione dell’associazione culturale Crisalide. Al centro dell’iniziativa ci sarà la figura di San Michele, protettore della fede, attorno alla quale si svilupperà un percorso fatto di parole, musica e momenti di condivisione.

L’intento è quello di portare la poesia fuori dai luoghi tradizionalmente dedicati alla letteratura e trasformare la piazza in uno spazio aperto di incontro. I versi diventano così uno strumento per parlare di vita, solidarietà e attenzione verso l’altro, in un appuntamento che punta a unire la dimensione artistica a quella religiosa e comunitaria.

Gli ospiti della serata

Ad aprire la serata con i saluti istituzionali saranno l’assessore alla Cultura del Comune di Ricadi Domenico Tomaselli e l’assessore alla Pubblica istruzione e al Tempo libero Luana Paparatto.

Tra gli interventi previsti quelli di Domenico Nardo, scrittore e speaker radiofonico, Pippo Prestia, presidente della Dante Alighieri di Vibo Valentia, e don Francesco Sicari, parroco. A coordinare l’incontro saranno Romina Candela, presidente del Comitato Crisalide, e lo stesso Domenico Nardo.

Un appuntamento che vuole dunque intrecciare sensibilità diverse attraverso il linguaggio della poesia, facendo della piazza di Lampazzone un luogo nel quale fede, cultura e socialità possano incontrarsi.