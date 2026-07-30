A Ricadi tornano le visite guidate estive alla scoperta del patrimonio storico, culturale e paesaggistico. Il Comune, durante il periodo estivo, promuove un programma dedicato alla valorizzazione delle proprie ricchezze storiche, artistiche e naturalistiche, offrendo a cittadini e visitatori l’opportunità di conoscere i luoghi più rappresentativi del territorio.

L’iniziativa propone due itinerari turistici curati dalla guida turistica Dario Godano, pensati per accompagnare i partecipanti alla scoperta di borghi, testimonianze storiche, musei e scorci panoramici del territorio ricadese.

Il percorso nel centro storico di Santa Domenica

Il primo itinerario è dedicato a Santa Domenica di Ricadi e comprende una passeggiata nel centro storico con visita alla Chiesa di Santa Domenica, alla Chiesa di Sant’Anna, al Museo Archeologico e Paleontologico, a Piazza Roma e al Monumento.

Un percorso pensato per raccontare la storia e l’identità di una delle località più significative del territorio, attraverso luoghi simbolo e testimonianze del passato.

Alla scoperta di Capo Vaticano

Il secondo itinerario conduce invece alla scoperta di Capo Vaticano di Ricadi, con visita al suggestivo belvedere panoramico immerso tra storia e leggenda, al prezioso allestimento del Museo del Mare e a Casa Berto.

Un viaggio tra paesaggio, cultura e memoria locale, con l’obiettivo di valorizzare uno dei tratti costieri più conosciuti e apprezzati del territorio calabrese.

Degustazioni di prodotti tipici e valorizzazione del territorio

Ogni visita guidata sarà arricchita da una degustazione di prodotti tipici locali sponsorizzata dalla neonata azienda Italiae srls con il suo marchio Cuore di Calabria.

L’iniziativa rappresenta un’importante occasione per riscoprire la storia, le tradizioni e le bellezze del Comune di Ricadi, promuovendo un turismo culturale di qualità e valorizzando l’identità del territorio.

L’iniziativa è proposta dall’OdV Club per l’Unesco di Vibo Valentia e dall’Aps Medexperience, con il patrocinio del Comune di Ricadi e del Mu.Ri. (Museo civico di Ricadi).