Ne potranno beneficiare studenti frequentanti la scuola secondaria di primo e secondo grado a Filadelfia provenienti da famiglie con Isee basso. I dettagli

Un aiuto concreto per le famiglie, già alle prese con crisi energetica e bollette alle stelle. Il Comune di Filadelfia comunica che sono stati aperti i termini per la presentazione delle domande per il rimborso totale o parziale dei libri di testo per l’anno scolastico 2022-23. Ne potranno beneficiare gli studenti frequentanti le scuole secondarie di primo e secondo grado. [Continua in basso]

Come fare richiesta

Gli interessati potranno inoltrare la richiesta utilizzando l’apposito modulo disponibile sul sito Internet dell’ente e dell’Istituto omnicomprensivo di Filadelfia e farla pervenire entro e non oltre il termine del 30 novembre 2022. La documentazione dovrà poi essere consegnata all’Ufficio protocollo della scuola media. «Il beneficio – evidenzia il Comune nell’avviso – può essere richiesto da uno dei genitori o da chi ha la rappresentanza legale del minore o dallo studente stesso qualora maggiorenne».

Per accedere al contributo sono necessari alcuni requisiti:

Frequenza nell’anno scolastico 2022-23 della Scuola secondaria di 1° e 2° grado nel Comune di Filadelfia;

di 1° e 2° grado nel Comune di Filadelfia; Indicatore della situazione economica equivalente (Isee) in corso di validità del nucleo familiare dello studente non superiore a 10mila e 632,94 euro

Al modello di domanda, compilato e sottoscritto, deve essere allegata la fattura comprovante la spesa sostenuta dalla quale sia possibile rilevare: il nominativo del genitore, il titolo di ciascun testo acquistato con relativo prezzo unitario e la spesa globale sostenuta: «Se nella documentazione fiscale non risulta il dettaglio di ciascun testo – si specifica nell’avviso del Comune – l’istanza deve essere corredata dal documento di vendita (bolla di accompagnamento/lista di consegna) debitamente compilato dalla libreria».

Libri usati o vendita tra privati

Nel caso di acquisto di libri usati, si dovrà fornire fattura o ricevuta di pagamento munita del timbro del mercatino (con nominativo del genitore, il titolo di ciascun testo acquistato e relativo prezzo unitario e la spesa globale). Nell’ipotesi di vendite tra privati, infine, una ricevuta di pagamento firmata dal cedente. L’ente, in conclusione avvisa: «La valutazione delle richieste prevede la verifica dell’ammissibilità, attraverso istruttoria dell’ufficio servizi scolastici del Comune, in base ai requisiti di accesso».