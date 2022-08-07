Dopo il successo degli anni precedenti, l’iniziativa musicale spegne quest’anno la sua quarta candelina. Protagonista della performance sarà un trio di fiati

Il passaggio dal buio alla luce, quando il sole sconfigge le tenebre e annuncia l’arrivo di un nuovo giorno. Questo il momento scelto per godere di uno spettacolo unico nella cornice di un teatro all’aperto: un concerto dove la musica si fonde con l’odore del mare e i colori del cielo. Il concerto all’alba, dopo il successo degli anni precedenti, spegne quest’anno la quarta candelina. L’evento musicale si rinnoverà sabato 13 agosto alle ore 5.30, organizzato dall’associazione “Shekina” e dall’associazione “Giuseppe Verdi” con la collaborazione della Pro loco di Vibo Marina. Protagonista della performance sarà un trio di fiati, composto da tre giovani musicisti della nostra terra: Giada Pasqualone al flauto; Fortunato Pasqualone al clarinetto; Domenico Sorbara al fagotto. La location scelta per l’esibizione sarà il Lido La Playa di Davide e Serena, alle spalle di via Vespucci di Vibo Marina. Un suggestivo appuntamento con l’aurora musicale, un’esperienza unica che si prevede potrà attrarre l’interesse, come nelle edizioni precedenti, non solo degli appassionati di musica classica ma anche di quanti vogliono essere partecipi di un evento un po’ fuori dai canoni tradizionali assistendo allo spettacolo di una splendida alba con il sottofondo di dolci musiche in riva al mare.