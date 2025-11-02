Il 31 ottobre Cecilia Massara, vedova Ranieli, ha spento 105 candeline, conquistando il titolo di cittadina più longeva del paese. Nata nel 1920, la signora Massara continua a sorprendere per la sua lucidità e vitalità, qualità che porta con naturale eleganza e semplicità.

A chi le chiede il segreto di una vita così lunga, risponde con un sorriso e una frase che la dice lunga sulla sua filosofia: «Mi guardo dal mangiare». Dieta sana, niente eccessi, solo cibi genuini e di stagione: «Legumi, verdure e la classica pasta al pomodoro», sono stati i suoi compagni di viaggio per oltre un secolo.

Il figlio racconta che dietro la longevità della madre «non ci sono solo buone abitudini, ma anche una profonda serenità interiore e una fede incrollabile, vissuta con discrezione e costanza». Cecilia Massara è oggi un esempio di equilibrio e forza d’animo per l’intera comunità di San Calogero, che ha voluto omaggiarla con affetto in questa straordinaria ricorrenza.