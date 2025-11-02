Nata nel 1920, gode ancora di buona salute e lucidità. Attribuisce la sua lunga vita a un’alimentazione semplice e regolare, priva di eccessi, e a una grande serenità interiore

Il 31 ottobre Cecilia Massara, vedova Ranieli, ha spento 105 candeline, conquistando il titolo di cittadina più longeva del paese. Nata nel 1920, la signora Massara continua a sorprendere per la sua lucidità e vitalità, qualità che porta con naturale eleganza e semplicità.

A chi le chiede il segreto di una vita così lunga, risponde con un sorriso e una frase che la dice lunga sulla sua filosofia: «Mi guardo dal mangiare». Dieta sana, niente eccessi, solo cibi genuini e di stagione: «Legumi, verdure e la classica pasta al pomodoro», sono stati i suoi compagni di viaggio per oltre un secolo.

Il figlio racconta che dietro la longevità della madre «non ci sono solo buone abitudini, ma anche una profonda serenità interiore e una fede incrollabile, vissuta con discrezione e costanza». Cecilia Massara è oggi un esempio di equilibrio e forza d’animo per l’intera comunità di San Calogero, che ha voluto omaggiarla con affetto in questa straordinaria ricorrenza.