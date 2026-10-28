Alla Casa della Cultura una mattinata dedicata agli alunni delle seconde e terze classi della scuola media. In programma interventi di esperti, dimostrazioni pratiche e un confronto sul rispetto delle regole

Imparare a rispettare le regole della strada, riconoscere i pericoli e comprendere quanto un comportamento responsabile possa fare la differenza nella prevenzione degli incidenti. Sono questi gli obiettivi dell'incontro dedicato alla sicurezza stradale in programma venerdì 6 novembre a San Calogero, con il coinvolgimento degli studenti delle seconde e terze classi della scuola secondaria di primo grado.

L'iniziativa, dal titolo “Sicurezza stradale – Non si smette mai di imparare”, si svolgerà alla Casa della Cultura, in località Licciardo, con inizio alle ore 9. L'appuntamento è promosso dall'associazione Auto Moto Storiche & d'Epoca – Città di San Calogero 2026, presieduta da Pasquale Maccarone, con il patrocinio del Comune di San Calogero e la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni, delle forze dell'ordine e del mondo associativo.

Gli interventi della Polizia stradale, dell'Aci e delle associazioni

La giornata prenderà il via alle ore 9 con l'accoglienza degli studenti e l'intervento del dirigente scolastico, Angelo Stumpo. Alle 9.15 sono previsti i saluti ai ragazzi e un'introduzione dedicata all'importanza del rispetto delle norme del Codice della strada.

A partire dalle 9.30 si entrerà nel vivo degli interventi, con la partecipazione di Erica Lavecchia, comandante della Sezione Polizia stradale di Vibo Valentia, Pina Davoli, dell'associazione Giuseppe Nusdeo “Io dono Odv”, Saverio Ferrazzo, direttore dell'Aci di Vibo Valentia, e Nicola Brosio, sindaco di San Calogero.

Un confronto che consentirà agli studenti di avvicinarsi ai temi della sicurezza stradale attraverso il contributo di figure istituzionali e associative impegnate, a diverso titolo, nella sensibilizzazione e nella promozione di comportamenti responsabili.

Dimostrazioni pratiche e confronto con gli studenti

Non soltanto interventi e approfondimenti teorici. Alle ore 12 sono previste dimostrazioni pratiche, attività educative e un dibattito aperto con gli studenti, che potranno confrontarsi direttamente con i relatori sui comportamenti da adottare per muoversi in sicurezza.

L'obiettivo è quello di promuovere una cultura della prudenza e del rispetto delle regole fin dalla giovane età, sottolineando l'importanza dell'attenzione e della responsabilità individuale per prevenire situazioni di pericolo.

Un messaggio riassunto anche nella locandina dell'iniziativa: «Il rispetto delle regole e la concentrazione salvano vite». Un principio che gli organizzatori intendono trasmettere ai più giovani, affinché l'educazione stradale diventi parte integrante della loro formazione.