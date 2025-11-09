Un modo per socializzare e mettere per qualche giorno da parte gli acciacchi e le problematiche che quotidianamente si affrontano, soprattutto quando si raggiunge una certa età. Ma anche per conoscere nuovi contesti territoriali e le bellezze dell'Italia. Questi, in breve, i contenuti della gita turistica organizzata nei giorni corsi dal Comune di San Costantino Calabro a favore degli anziani residenti sul territorio. L'appuntamento è ormai entrato a far parte della tradizione della comunità ridente vibonese. A dar vita per la prima volta all'iniziativa è stato nel 1997 l'allora sindaco Nicola Derito , lo stesso che ancora oggi si ritrova ad amministrare il Comune . La gita in questo 2025 ha fatto tappa ad Assisi, Siena, Perugia e Cascia . Cinque giorni utili ad ammirare le bellezze artistiche, religiose e paesaggistiche che contraddistinguono queste quattro famose città , ma anche per gustare le prelibatezze tipiche delle cucine umbra e toscana . Tanti gli anziani partecipanti. Insieme a loro, lo stesso primo cittadino di San Costantino, l'assessore alle Politiche sociali Rossella Mercatante e il parroco don Oreste Borrelli .

«Anche quest'anno - sottolinea oggi il sindaco Derito, pienamente soddisfatto per la buona riuscita dell'iniziativa - abbiamo centrato appieno il nostro obiettivo principale, che ormai da circa trent'anni è quello da far trascorrere dei giorni sereni e in compagnia ai nostri anziani. Abbiamo condiviso tutti insieme dei giorni bellissimi , che ci hanno permesso di conoscerci meglio , confrontarci, dialogare e apprezzare ancora di più le bellezze della nostra nazione. In questo arco di tempo abbiamo girato quasi tutta l'Italia, partendo nel 1997 da Roma . Scoprendo dei posti splendidi che, altrimenti, soprattutto i nostri concittadini di una certa età forse non avrebbero mai avuto modo di vedere e di ammirare. Tra l'altro, dall'anno scorso abbiamo il piacere di avere con noi don Borrelli, il nostro parroco, una bella figura e un collaboratore valido, soprattutto in queste occasioni. Oggi - conclude - mi preme ringraziare l'assessore Mercatante, il quale ha collaborato con me curando tutti i vari dettagli della gita. Al ritorno a San Costantino ho avuto modo di toccare con mano la soddisfazione e la contentezza degli anziani che hanno partecipato all'iniziativa. E questo, a conti fatti, è ciò che ci riempie più di gioia».