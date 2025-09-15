Il rito si è svolto nel Santuario mariano di Santa Ruba alla presenza del sindaco Farfaglia e dei rappresentanti dell’Anmil

Sabato 13 settembre, nel Santuario mariano diocesano “Maria SS. della Salute” di Santa Ruba, si è tenuta una solenne celebrazione eucaristica in onore dei caduti sul lavoro.

L’iniziativa ha visto la partecipazione del sindaco di San Gregorio d’Ippona, Pasquale Farfaglia, e dei rappresentanti dell’Anmil (Associazione Nazionale Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro), tra cui il presidente in carica Domenico Ruffa, il vicepresidente Michele Caridà, la dipendente dell’associazione e le operatrici del Servizio Civile.

La cerimonia, sentita e partecipata, ha voluto essere un momento di raccolta e riflessione sul tema della sicurezza nei luoghi di lavoro, ancora oggi troppo spesso trascurata.

Al termine della Santa Messa, Pietro Giamborino, orfano di un caduto sul lavoro, ha tenuto un toccante discorso commemorativo. Nel suo intervento ha sottolineato l’importanza della tutela del lavoratore e ha denunciato con amarezza la scomparsa della targa dedicata a coloro che persero la vita durante la costruzione del tratto ferroviario Vibo Marina – Vibo Valentia-Pizzo.

A seguire, si è svolta una breve processione che si è conclusa con la deposizione di una corona di alloro in memoria dei Caduti. Il sindaco, durante il suo intervento, ha ricordato le vittime sul lavoro dei paesi limitrofi, rinnovando l’impegno dell’associazione nel sostegno alle famiglie colpite.

La cerimonia si è conclusa con una preghiera e la benedizione finale del parroco, don Gerardo Furlano.