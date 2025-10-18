Sara Suriano campionessa del mondo di Body Building, Maria Antonietta Silvaggio premiata al Festival Letterario di Pomezia e Anna Pisano medaglia di bronzo ai Mondiali di hairstyling a Londra hanno portato visibilità e orgoglio al paese alle porte di Vibo
Il nome di San Gregorio d'Ippona, piccolo comune del Vibonese con meno di 2.500 abitanti, è salito in questi giorni alla ribalta internazionale grazie ai risultati ottenuti da tre sue concittadine in ambiti diversi: sport, cultura e bellezza.
In Spagna, Sara Suriano – che ricopre anche il ruolo di Vicesindaco di San Gregorio d’Ippoma – ha conquistato il titolo di campionessa del mondo di body building. Un risultato frutto di anni di allenamenti e impegno costante, che le ha permesso di raggiungere un traguardo importante in una disciplina altamente competitiva.
Sul fronte culturale, Maria Antonietta Silvaggio si è classificata al secondo posto al Festival Letterario di Pomezia “I Quaderni di Nonna Pina” (Memorie di Filippina Natale). Il riconoscimento evidenzia la crescita e l’apprezzamento del suo percorso nel campo letterario.
A Londra, invece, Anna Pisano ha ottenuto la medaglia di bronzo ai Mondiali di hairstyling. La sua affermazione in un settore che unisce tecnica e creatività rappresenta un ulteriore motivo di soddisfazione per la comunità locale.
«Questi risultati individuali – afferma con orgoglio Sara Suriano – contribuiscono a dare visibilità al piccolo centro vibonese e rappresentano un segnale positivo per chi investe con costanza nel proprio talento e nella propria passione».