La sottosegretaria Nesci interviene a seguito di una iniziativa al liceo Capialbi di Vibo: «Investire nell’istruzione significa incrementare l’occupabilità nelle aziende del territorio»

«Ho partecipato, insieme al mio consigliere Giuseppe Policaro, all’evento conclusivo presso il Liceo Vito Capialbi di Vibo Valentia dove è stato presentato il quaderno di ricerca ‘Saperi per Sapere…Saperi per Fare’ ipotesi di Curricolo per percorsi formazione professionale organizzato dalla rete Crrs&S Calabria Cpia Catanzaro». Lo scrive Dalila Nesci (Insieme per il Futuro) sottosegretaria per il Sud e la Coesione Territoriale intervenuta con una nota stampa.

«Credo – ha specificato – sia necessario conoscere, riconoscere e valorizzare le vocazioni del territorio sia a livello sociale che occupazionale attraverso strutture scolastiche che possano interagire e favorire la costituzione di percorsi formativi integrati con l’offerta di formazione professionale e universitaria così da completare l’iter formativo presente sul territorio. La formazione – ha aggiunto infine Nesci- è fondamentale e deve assumere sempre maggiore importanza non solo durante il percorso scolastico ma anche nel mercato del lavoro. Investire nell’istruzione significa investire sul capitale umano e incrementare anche notevolmente l’occupabilità nelle aziende del nostro territorio».