La Perla del Tirreno e tutto il comprensorio avranno un’importante vetrina per mostrarsi nel loro splendore a un vastissimo pubblico di potenziali viaggiatori

“4 Hotel”, il noto programma di Sky approda a Tropea. Il seguitissimo programma, condotto dal grande Bruno Barbieri, ha fatto tappa a Tropea per la realizzazione di una puntata della nuova edizione che ha visto in sfida quattro delle più belle strutture della costa vibonese. Attraverso il programma di Sky, Tropea e tutto il comprensorio avranno un’importante vetrina per mostrarsi in tutto il loro splendore e la loro magia ad un vastissimo pubblico di potenziali viaggiatori. Dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giovanni Macrì viene rivolto «un sentito ringraziamento ai proprietari delle quattro strutture che hanno avuto il coraggio di partecipare alla sfida, al grande Bruno Barbieri, agli autori e tutta la troupe di Sky».