Roberto Lo Faro è il nuovo direttore dell’Ambito Territoriale Provinciale di Vibo Valentia. Subentra a Concetta Gullì. A ringraziare quest’ultima e a dare il proprio benvenuto al nuovo dirigente, sono i sindacati del settore scuola.

«Apprendiamo con soddisfazione la notizia della nomina del nuovo Direttore dell’Atp di Vibo Valentia, individuato nella figura del dottore Roberto Lo Faro – scrive in una nota Vincenzo Fortuna, segretario provinciale Snals –. Nel ringraziare per il lavoro svolto la dottoressa Gullì, abbiamo la certezza che si tratti di una figura autorevole che saprà interpretare al meglio i bisogni e le necessità del nostro Ufficio scolastico provinciale, nell’interesse di tutti gli attori che costituiscono parte integrante del pianeta-istruzione, in questo lembo di terra spesso marginale e dimenticato. Gli studenti, i docenti ed il personale nel suo insieme rappresentano una fetta della società che ha bisogno di attraversare i marosi di un mondo complesso, nella consapevolezza di avere riferimenti certi».

«La nostra sigla sindacale, lo Snals – prosegue Fortuna –, rimarrà sempre disponibile e aperta ad ogni confronto, a tutela dei lavoratori della scuola ma anche soprattutto degli studenti, nella consapevolezza che amministrazione e sindacato costituiscano due facce della medesima medaglia. Infatti, soltanto la loro interazione, la fattiva collaborazione, la sinergia produttiva, il confronto disinteressato possono permettere alle istituzioni scolastiche di un territorio complesso, con un indice di abbandono ancora alto da parte degli studenti, di venire fuori da quell’impasse storico che colloca in fondo a quasi tutte le graduatorie».

Il grazie a Gullì arriva anche da Pasqualino Mazzitelli, segretario provinciale della Cisl Scuola di Vibo Valentia che «saluta e ringrazia la dottoressa Concetta Gullì che lascia dopo diversi anni l'incarico di dirigente dell'Ambito Territoriale Provinciale. Dedizione, impegno e professionalità hanno caratterizzato il suo mandato dimostrato durante il periodo vibonese. Il modo in cui ha affrontato le problematiche, lo spirito al confronto, hanno rappresentato un valore aggiunto portando soluzioni agli annosi problemi riguardanti il mondo scolastico Provinciale. Un saluto anche al nuovo dirigente, dottor Lo Faro, che lunedì si è insediato presso l’Ambito di Vibo».