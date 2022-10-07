L’amministrazione comunale predisposne un nuovo servizio che introduce la piattaforma digitale, Donacod, operativa da subito, che tramite app o sito web permetterà di gestire i servizi scolastici offerti dall’ente

L’amministrazione comunale di Vibo Valentia tramite l’assessorato all’Istruzione ha predisposto un nuovo servizio pensato per le famiglie dei piccoli alunni. Si tratta dell’introduzione di una piattaforma digitale, Donacod, operativa da subito, che tramite app o sito web permetterà di gestire i servizi scolastici offerti dal Comune che dovrebbe abbattere la burocrazia, ma al contempo dovrebbe consentire di incentivare anche il commercio locale. «Vibo Valentia fa un altro passo in avanti nella dimensione di città europea che pone al centro la qualità della vita dei suoi abitanti proiettandoli verso l’innovazione digitale, riducendo la burocrazia e i tempi di gestione – riferisce il sindaco Maria Limardo -. L’app è assolutamente gratuita e aiuterà le famiglie a risparmiare sui costi dei servizi incentivando il commercio locale». [Continua in basso]

Ecco come funziona l’app

Per ogni alunno verrà creato un borsellino digitale. Le prenotazioni al servizio di refezione saranno gestite tramite l’app e saranno i genitori a segnalare solo l’assenza tramite una semplicissima funzionalità dell’app Donacod. Per quanto riguarda lo scuolabus i genitori dovranno unicamente scaricare l’app, registrarsi ed iscrivere gli alunni. Conoscere il menù del giorno (con le foto dei piatti) e tenere sempre sotto controllo il proprio “borsellino”, ossia il credito per poter fruire del servizio refezione, sono alcune delle funzionalità offerte da Donacod e utilizzate dal Comune di Vibo Valentia per garantire la trasparenza del servizio. Anche i pagamenti saranno semplificati grazie all’integrazione offerta da Donacod con pagoPA, il sistema di pagamento della pubblica amministrazione. Grazie a questa integrazione i genitori potranno pagare il costo della refezione e dello scuolabus online o in qualsiasi punto pagamento abilitato senza inviare la ricevuta di pagamento in Comune. I genitori degli alunni iscritti alla refezione e/o scuolabus dovranno scaricare l’app Donacod, registrarsi ed iscrivere i propri figli. A breve saranno aperte le iscrizioni e tutte le informazioni saranno reperibili tramite un link che sarà pubblicato anche sul sito del Comune. Al fine di divulgare le funzionalità e le potenzialità del servizio è prevista per venerdì alle ore 18:30 una presentazione in video conferenza a cui verranno invitati tutti i genitori tramite un link che verrà inoltrato ai gruppi di classe grazie alla preziosa collaborazione dei rappresentanti.

L’app permette, inoltre, di accumulare buoni Donacod. Partecipando alle promozioni di esercizi commerciali ed aziende sponsor, infatti, si possono ottenere buoni spesa da utilizzare esclusivamente per pagare spese di tipo scolastico/educative o collegate al sistema scolastico tra cui il costo della mensa scolastica e dello scuolabus a Vibo Valentia. I buoni Donacod si raccolgono a seguito di acquisti nei diversi esercizi commerciali aderenti (anche on-line) o attraverso gli “Studia e Vinci” (rispondendo a domande sui contenuti proposti da aziende sponsor). Per utilizzare il servizio e raccogliere i buoni Donacod le famiglie devono scaricare gratuitamente l’app per smartphone/tablet Android e iOS e registrarsi. Con Donacod è possibile anche sostenere (donando i Buoni Donacod) le spese degli istituti scolastici pubblici aderenti e pagare altri costi come la retta di diversi asili nido, dei libri scolastici ed universitari, le rette di varie associazioni del territorio tra cui scuola calcio, tennis, danza e altro. Il Comune, le scuole e le famiglie non hanno sostenuto e non dovranno sostenere alcun costo per utilizzare Donacod, che basa il suo modello di business sulle aziende sponsor e sugli esercizi commerciali.

L’assessore Rosa Chiaravalloti: «Servizio per la trasparenza»

«Siamo orgogliosi di entrare in Donacod – afferma l’assessore Rosa Chiaravalloti -. La cosa a cui più tengo è il contenimento dei costi che le famiglie potranno realizzare grazie ai buoni che si potranno raccogliere negli esercizi anche online. Il servizio, molto semplice da utilizzare per tutti, ha una forte componente dedicata alla trasparenza. Basti pensare che i genitori vedranno il menu sempre aggiornato addirittura con le foto giornaliere di ciò che è stato servito ai bambini».