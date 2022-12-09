L’iniziativa pensata per promuovere la conoscenza del trasporto ferroviario e i servizi per chi sceglie il treno per raggiungere le bellezze del nostro Paese

L’intento è quello di promuovere la conoscenza del trasporto ferroviario, presentare le offerte di Trenitalia per il turismo scolastico e i servizi per chi sceglie il treno per raggiungere le bellezze del nostro Paese. Nei locali del Cine Teatro Metropolitano di Reggio Calabria, ospitati gratuitamente dal Dopolavoro Ferroviario Dlf di Reggio Calabria, Trenitalia ha incontrato i rappresentanti degli istituti scolastici di Reggio Calabria, Vibo Valentia e delle loro provincie. L’iniziativa, organizzata dalla Vendita Trade & Charter Sud IC della Direzione Business Intercity, è stata l’occasione per illustrare le offerte appositamente immaginate per i gruppi scolastici, per incentivare l’utilizzo del treno, mezzo green e sostenibile, anche per i viaggi d’istruzione, per scoprire le bellezze del territorio e per riflettere su temi legati all’inclusione e alla legalità. A illustrare le idee dedicate ai viaggi in ambito regionale e a fornire le informazioni sulla flotta, sui servizi offerti ma soprattutto sull’assistenza è intervenuta la Direzione regionale Trenitalia Calabria. Presenti, inoltre, il personale della customer e di Protezione aziendale di Trenitalia. [Continua in basso]

Tante, inoltre, le realtà del territorio che hanno contribuito alla riuscita dell’evento, collaborando in sinergia: il DopoLavoroFerroviario di Reggio Calabria, col presidente Nino Malara, ha presentato le attività svolte sul territorio e nelle scuole; la squadra Reggio Bic Basket in carrozzina ha condiviso le iniziative portate avanti fra sport e inclusione, comprese anche quelle nei vari istituti scolastici. I ragazzi hanno inoltre supportato l’organizzazione della manifestazione e a conclusione dell’evento, in ricordo della mattinata di condivisione, hanno ricevuto 3 carte regalo in omaggio, da utilizzare per viaggi sui treni IC e Icn per raggiungere, dalla Calabria, Roma, Torino e le numerose destinazioni servite dagli Intercity.

All’evento, inoltre, era presente l’associazione modellisti reggini Amar che ha allestito, con plastici in miniatura, il palco e parte del teatro, mentre, a offrire il welcome drink, lo chef Filippo Cogliandro di cui è stato illustrato l’impegno nel sociale attraverso la lotta al racket. L’iniziativa, che ha coinvolto circa 20 istituti scolastici e 5 agenzie di viaggio di Reggio Calabria e della provincia, è stata l’occasione per chiedere approfondimenti e confrontarsi su proposte e iniziative per pianificare future collaborazioni. Fra i progetti illustrati e le proposte suggerite, la visita al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, l’opportunità dell’utilizzo del Charter come treno in esclusiva e, per finire, l’anticipazione della realizzazione del progetto di alternanza scuola-lavoro.

