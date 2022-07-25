Si tratta di carrozzine da mare predisposte anche per entrare in acqua

Sedie Job e carrozzine da mare per disabili che possono andare anche in mare a Parghelia. Sono state realizzate con materiali resistenti sia alla salsedine che all’acqua marina e saranno a disposizione nella spiaggia di località “La Grazia”. Nella stessa zona ci sono altri servizi per i diversamente abili, dal parcheggio al percorso pedonale, dalla pedana mobile montascale automatizzata alle pedane carrabili. I nuovi servizi sono stati fortemente voluti dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Antonio Landro.