La danzatrice di "Ballando con le stelle" aprirà l’iniziativa dell’associazione “Femmina, la forza delle donne”. Iscrizioni aperte fino al 3 luglio

Un grande ritorno per Lelah Kaur in Calabria. Dopo averla potuta ammirare in diversi programmi televisivi sui canali Mediaset e Rai (tra cui “Ballando con le Stelle” di Milly Carlucci), la ballerina di danza del ventre sarà la madrina dello “Show Talent – Emergenti” di Serra San Bruno. L’iniziativa chiuderà le iscrizioni il prossimo 3 luglio, ed è stata ideata e promossa dall’associazione “Femmina, la forza delle donne”. Il sodalizio serrese, presieduto da Valeria Giancotti, è composto da 33 donne e, con lo “Show Talent – Emergenti”, punta a far conoscere le doti, le qualità e i talenti nascosti di tutti coloro che desiderano emergere e mostrarsi al pubblico e che abbiano un’età compresa tra i 2 e i 99 anni. [Continua in basso]

Canto, ballo, recitazione e tante altre abilità e passioni saranno ammessi al casting al quale si può partecipare inviando un breve video di 1 minuto all’e-mail associazionefemmina@gmail.com, in cui si dovrà mostrare la propria abilità entro il 3 luglio 2022. Coloro che verranno selezionati avranno la possibilità di esibirsi allo “Show Talent” che si terrà nel mese di agosto proprio a Serra San Bruno. A coordinare e presentare l’evento ci sarà la direttrice artistica, speaker radiofonica e presentatrice, Daniela Maiolo, socia dell’associazione “Femmina”, che si sta occupando dell’organizzazione di tutta l’iniziativa. Con Lelah Kaur tanti altri ospiti e tanto divertimento in questa prima edizione dello “Show Talent”. «“Femmina” è un’associazione apolitica, no-profit, che si pone come obiettivi, tramite le proprie attività, il contrasto all’omofobia, alla discriminazione, il rafforzamento del dialogo tra culture e il sostegno a ogni azione rivolta al riconoscimento dei diritti delle donne e dei bambini».