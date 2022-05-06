Partenza da Brognaturo domenica mattina. Ecco i punti di interesse che si visiteranno durante il cammino naturalistico

Domenica 15 maggio la Pro Loco di Serra San Bruno, con il patrocinio del Comune, ha organizzato una passeggiata naturalistica nei pressi del lago Lacina, situato tra la provincia di Vibo e quella di Catanzaro. La partenza, come comunica l’ente, è prevista per domenica prossima, alle ore 9:00, nella piazza di Brognaturo. Molti saranno i punti di interesse che si incontreranno durante il cammino: l’ambiente faunistico e floreale del lago, il lago stesso, i ruderi del castello cinquecentesco della Baronessa Scoppa e il percorso botanico con la presenza di erbe medicinali. La Pro Loco fa sapere che il cammino sarà lungo circa sei chilometri ed è aperto a chiunque voglia aderirvi.