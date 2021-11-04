Il sindaco Barillari: «Bisogna mantenere vivo il ricordo di uomini che devono rappresentare un modello anche per le nuove generazioni»

Si sono svolti stamattina, nel pieno rispetto della normativa anti-Covid ed in un contesto di sobrietà, gli eventi commemorativi in onore dei caduti di tutte le guerre. Nella chiesa matrice di Serra San Bruno ha avuto luogo la messa, celebrata da monsignor Leonardo Calabretta, alla quale hanno preso parte componenti dell’amministrazione comunale ed i rappresentanti territoriali dell’Arma dei carabinieri, della polizia di Stato, dei carabinieri forestali, dei vigili del fuoco, della polizia municipale e delle guardie ecozoofile. Alla celebrazione religiosa ha fatto seguito la commovente deposizione della corona di alloro al monumento ai caduti in piazza Azaria Tedeschi. [Continua in basso]

Il sindaco Alfredo Barillari – dopo aver ricordato che il 4 novembre è la giornata celebrativa dell’Unità nazionale, delle Forze armate e la commemorazione dei caduti – ha sottolineato la necessità di riconoscere il valore di coloro i quali hanno difeso la propria Patria anche a costo della loro vita e di mantenere sempre vivo il ricordo di uomini che devono rappresentare un modello anche per le nuove generazioni. Il primo cittadino ha inoltre rimarcato la rilevanza ed il ruolo della memoria, ribadendo l’esigenza di rafforzare il senso di comunità.