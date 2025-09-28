A Serra San Bruno al via la dodicesima edizione della Festa del Fungo. Da ieri e fino al 5 ottobre la cittadina della Certosa celebra l’autunno con i suoi colori, profumi e sapori.

Stand gastronomici, mostre micologiche, aria frizzante e momenti culturali dedicati al prodotto identitario “principe” della cittadina della Certosa: seconda giornata per la Festa del Fungo a Serra San Bruno, tra momenti di intrattenimento musicale e folkloristico che animano il centro storico e tanto entusiasmo.

Un’occasione utile per richiamare visitatori non solo dal Vibonese ma anche da altre aree della Calabria, sostenere le attività del territorio e consolidare l’immagine di Serra come punto di riferimento per il turismo naturalistico ed enogastronomico.

Secondo il sindaco Alfredo Barillari, infatti, l’appuntamento non si limita a essere un semplice momento di svago, ma rappresenta uno strumento concreto per rafforzare l’identità del territorio, creare ricadute positive per le attività locali e attrarre flussi turistici in un periodo dell’anno meno battuto dalle consuete rotte vacanziere: «È tutto pieno! Quindi significa che la Festa Del Fungo riesce ancora una volta a “destagionalizzare”. Questa parola che ascoltiamo tante volte - prosegue Barillari - noi l’abbiamo messa in pratica con la collaborazione delle istituzioni del territorio e, soprattutto, con la nostra gente che vive anche ad ottobre il nostro paese in modo fantastico, unitario e con grande entusiasmo».

Un appuntamento ormai consolidato realizzato con il supporto del Gal Terre Vibonesi, della Pro loco di Serra San Bruno, dell’Amministrazione comunale e del Parco regionale delle Serre, enti che hanno collaborato alla promozione dell’evento e alla valorizzazione delle risorse locali. Ai nostri microfoni, Vitaliano Papillo, presidente del Gal: «Teniamo tantissimo a questa iniziativa perché è diventata un vero e proprio evento atteso ormai non solo dai cittadini di Serra e da quelli della provincia di Vibo Valentia, ma richiama tantissime persone anche da fuori regione. Attraverso questi momenti e queste sinergie facciamo segno e riusciamo a restituire importanza e pregio ad un territorio che merita tanto».

Nel tardo pomeriggio di domenica 28 settembre in programma:

  • 18.30 – Talk show “Radici e Sapori: viaggio nella Gastronomia e nell’Agricoltura Calabrese”
  • 19.30 – Concerto della CalaStreet Band

La rassegna proseguirà anche nel prossimo weekend, dal 4 al 5 ottobre, per offrire ulteriori occasioni di incontro e di intrattenimento. L’obiettivo è chiudere un’edizione che, ancora una volta, dimostri come Serra San Bruno e le Serre vibonesi siano capaci di coniugare natura, tradizione e accoglienza, diventando un punto di riferimento dell’autunno calabrese.

Società

«Aree interne destinate al declino? Non accettiamo eutanasia, cittadini siano in prima linea», il monito del sindaco di Serra

Francesca Giofrè
«Aree interne destinate al declino? Non accettiamo eutanasia, cittadini siano in prima linea», il monito del sindaco di Serra