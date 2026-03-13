È Giuseppe Taglialatela il nuovo presidente del Collegio sindacale della società “Porto di Tropea spa”. A nominarlo è stata la commissione straordinaria del Comune di Tropea che gestisce il Municipio dopo lo scioglimento degli organi elettivi dell’ente per infiltrazioni mafiose. La nuova designazione si è resa necessaria poiché il dottor Franco Caridi, designato dal Comune quale presidente del Collegio sindacale della società “Porto di Tropea” Spa con decreto del 6 agosto 2024, ha rassegnato le dimissioni dall’incarico. Il Comune di Tropea detiene attualmente nella società per azioni “Porto di Tropea spa” una quota di partecipazione pari al 30% e lo Statuto della società – approvato con deliberazione del Consiglio comunale del 17 luglio 2013 – prevede che la nomina e la revoca sia del presidente del Consiglio di amministrazione, sia quella del presidente del Collegio sindacale, competono all’ente locale. Valutate quindi le qualità professionali e le competenze emergenti dai curricula presentati a corredo delle candidature, la Commissione straordinaria del Comune di Tropea ha ritenuto che il candidato dott. Giuseppe Taglialatela, in possesso di laurea in Economia e Commercio, abbia dato dimostrazione di essere in possesso dell’esperienza e delle competenze necessarie per l’assolvimento dell’incarico. Da qui la necessità di procedere con apposito decreto della Commissione straordinaria alla nuova designazione del presidente del collegio sindacale della società “Porto di Tropea spa”. Il presidente del Collegio sindacale nominato resterà in carica fino alla scadenza del mandato del Collegio sindacale che scadrà alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio della società relativo all’esercizio 2026. Potrà essere revocato prima della scadenza del mandato solo dal Comune di Tropea. Gli emolumenti, il rimborso spese ed i compensi per il presidente saranno poi fissati dall’assemblea all’atto della nomina e per l’intero periodo di durata dell’incarico.