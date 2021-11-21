Lo ha annunciato l'amministrazione comunale, che intende «diffondere la cultura della legalità e rendere omaggio a chi ha sacrificato la propria vita per lo Stato»

Soriano Calabro avrà presto una piazza dedicata a Paolo Borsellino. È questa l’intenzione dell’amministrazione comunale che vuole «rendere onore a chi ha sacrificato la propria vita nel servire con passione e senso di giustizia lo Stato», è spiegato in un post sulla pagina Facebook del Comune. La proposta è partita dal sindaco, Vincenzo Bartone, e consiste nell’intitolare al giudice siciliano la piazzetta sita in via giardinieri che sarà realizzata con opere ed interventi di urbanizzazione in area degradata. Un modo per «affiancare, all’azione della magistratura e delle forze dell’ordine, una forte iniziativa culturale e politica a tutti i livelli per diffondere la cultura della legalità». [Continua in basso]

«Ci auguriamo – spiega l’amministrazione comunale – che questa iniziativa possa rappresentare per i giovani che non hanno vissuto le stragi e gli attentati mafiosi, un momento di riflessione profonda e di partecipazione alla vita pubblica del nostro Paese, con la consapevolezza di perseguire, tutti insieme, gli ideali di libertà e giustizia. Il giudice Paolo Borsellino è uno dei simboli più importanti della lotta alla mafia ed è indispensabile che tutti i cittadini ed in particolare le giovani generazioni anche di Soriano Calabro debbano avere contezza del sacrificio, del suo valore simbolico e dell’esempio luminoso lasciato dal magistrato caduto per mano della barbarie mafiosa. L’imperituro ricordo della sua eminente figura è fondamentale per sensibilizzare alla lotta alla mafia e ad ogni altra forma di criminalità e illegalità».