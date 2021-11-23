La notizia confermata dall’amministrazione comunale: «Ha sempre amato e onorato la sua terra»

L’elisuperficie di Soriano Calabro sarà dedicata alla memoria di Jole Santelli, la governatrice della Calabria scomparsa prematuramente il 15 ottobre 2020. Fu alla guida della Giunta calabrese per 8 mesi e affrontò la sfida politica con coraggio e determinazione mentre proseguiva la sua lotta contro un tumore.

La notizia di intitolare l’aviosuperficie destinata all’uso esclusivo degli elicotteri, in costruzione nella cittadina montana, viene resa nota dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Vincenzo Bartone: «Intendiamo onorare e perpetuare la memoria dell’onorevole Jole Santelli, prima donna eletta presidente della Regione Calabria, che ha sempre amato e onorato la sua terra impegnandosi con tenacia e coraggio nello svolgimento delle sue funzioni sino al momento più estremo della sua esistenza in vita».

L’obiettivo è quello di omaggiare la sua figura di donna, di esponente politico, di fiera calabrese: «Si è distinta per l’impegno profuso in favore della Calabria promuovendo una nuova immagine della nostra amata terra».