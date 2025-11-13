Una iniziativa all'insegna dell'unione e della socialità grazie ak lavoro sinergico portato avanti dall'amministrazione comunale, della Pro Loco SorianIdea e dell'associazione Dante Alighieri. La serata ha ospitato anche la decima settimana della Cucina nel Mondo

Tra fede e tradizioni, passando per gastronomia e sociale. L'11 novembre si festeggia, come noto, il giorno di San Martino. Una ricorrenza che risveglia tradizioni popolari come i falò di San Martino, il vino agricolo e dolci tipici.

La serata di San Martino

Una festa sentita particolarmente anche a Soriano Calabro, considerando che San Martino è il patrono del paese. Una ricorrenza radicata nel territorio che, ogni anno, si rinnova nella sua ciclicità creando socialità e convivialità. Non da meno, testimonia un'intramontabile fede che ogni sorianese si porta dentro con convinzione e orgoglio.



Anche quest'anno, dunque, la ricorrenza ha dato voce alla tradizione del classico stocco e vino, senza dimenticare le castagne. La sera dell'11 novembre, dunque, Soriano si è fermata e si è riunita al tavolo per mantenere radici intramontabili. La Pro Loco SorianIdea, con il supporto dell'amministrazione comunale e dell'associazione culturale Dante Alighieri di Tropea, ha organizzato la serata di San Martino (giunta alla sua seconda edizione). Sotto i suggestivi portici del Parco Archeologico, infatti, la comunità si è riunita per assaporare il menù di San Martino: pasta con lo stocco, stocco e patate, baccalà e peperoni, caldarroste e l'immancabile bicchiere di vino.

La soddisfazione di Domenico Alessandria

Un impegno che ha ricevuto le giuste risposte dunque. Sotto questo aspetto, tanta è la soddisfazione espressa da Domenico Alessandria, presidente della Pro Loco SorianIdea: «Desidero innanzitutto esprimere un sincero ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita della Festa di San Martino. È stato un momento di grande partecipazione e condivisione, che ha confermato ancora una volta il valore delle nostre tradizioni».

E poi: «Sono particolarmente soddisfatto per l’ottima riuscita dell’evento, che ha saputo coinvolgere e unire tante persone nel segno della tradizione e dello stare insieme. Un ringraziamento speciale va alle istituzioni locali, in particolare all’Amministrazione Comunale, alle Forze dell’Ordine e ai volontari della Protezione Civile per la collaborazione e il sostegno offerti in ogni fase dell’organizzazione. Un grazie sentito anche a Eugenio Sorrentino (presidente Unpli provinciale), Pasquale Licastro (presidente della Pro Loco di Zungri), Rocco Deodato (segretario regionale Unpli Calabria), Filippo Capellupo (presidente regionale Unpli Calabria), Michele Catania (presidente della Pro Loco Vibo Città), Giusi Fanelli (dirigente nazionale Unpli) e a Titti Rando (presidente dell’Associazione Dante Alighieri) per la disponibilità, l’attenzione e il sostegno dimostrati. Un grazie di cuore va inoltre a tutti i soci e ai volontari della Pro Loco Sorianidea che, con impegno, passione e spirito di sacrificio hanno curato ogni dettaglio dell’evento, dall’allestimento alla gestione delle attività. Senza di loro, nulla di tutto questo sarebbe stato possibile.

Infine, un ringraziamento sincero a tutti i cittadini e visitatori che hanno partecipato, contribuendo con la loro presenza a rendere la Festa di San Martino un successo e un momento di gioia condivisa per tutta la comunità».

Il commento del sindaco De Nardo

Il commento del sindaco De Nardo: «A Soriano Calabro l'11 novembre di ogni anno si celebra la festa patronale di San Martino, che include manifestazioni religiose, enogastronomiche e culturali. Al Santo, dopo la celebrazione della Santa Messa, viene dedicata la processione per le vie del paese con il rientro del simulacro nella chiesa Matrice. Come da tradizione avviene l'apertura delle botti per assaggiare il vino nuovo che insieme a pietanze tipiche e alle caldarroste allieta la tavola dei sorianesi e dei convenuti. Quest'anno, grazie alla partnership culturale con la Società Dante Alighieri di Tropea attraverso la quale la nostra storica tradizione è stata inserita a pieno titolo tra le attività legate alla Settimana della Cucina Italiana nel Mondo, e all'impegno e all'organizzazione della Proloco Sorianidea. L'amministrazione comunale è lieta di patrocinare questo evento perché è una piacevole».

Il commento di Titti Rando

In occasione della serata di San Martino, Soriano Calabro ha ospitato anche la decima settimana della Cucina nel Mondo della già menzionata associazione Dante Alighieri di Tropea, rappresentata dalla sua presidente Titti Rando: «Sin dalla prima edizione la Società Dante Alighieri, attraverso l’incessante attività culturale che caratterizza l’operato generoso del Segretario Generale Alessandro Masi e dell’intero team di alti professionisti della sede centrale, aderisce al tema annuale proponendolo a ogni Comitato della Rete Dante presente al mondo. A oggi la Settimana è stata celebrata con oltre 10.000 eventi in più di 100 Paesi. Nel 2025 la Settimana della Cucina Italiana, giunta alla sua decima edizione, è dedicata a la cucina italiana tra cultura, salute e innovazione. La valutazione di dare avvio alle nostre attività, legate al tema annuale, abbracciando la Cena di San Martino, che sarà adibita tra i vicoli antichi del centro storico di Soriano Calabro, risiede nell’amato quotidiano impegno di valorizzazione della Cultura e delle tradizioni calabresi, e in particolare del nostro ricco patrimonio enogastronomico provinciale».