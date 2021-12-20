L’evento, coordinato dalla professoressa Maria Teresa Daffinà, fiduciaria di plesso, si svolgerà in una delle antiche sale del Santuario di San Domenico

L’Istituto superiore di Soriano Calabro, tra i migliori licei della Calabria, secondo la prestigiosa guida “Eduscopio” della Fondazione Agnelli, festeggia i suoi 50 anni di attività scolastica. Per l’occasione, mercoledì 21 dicembre, alle ore 09.30, saranno celebrati i cinquant’anni di storia del Liceo scientifico “Niccolò Machiavelli”, guidato dal dirigente scolastico Francesco Vinci. [Continua in basso]

L’evento, coordinato dalla professoressa Maria Teresa Daffinà, fiduciaria di plesso, si svolgerà in una delle antiche sale del Santuario di San Domenico, gentilmente concessa dai padri domenicani. Alla manifestazione interverranno il primo cittadino, Vincenzo Bartone, il dirigente scolastico, Francesco Vinci, il sottosegretario di Stato per il Sud, Dalila Nesci, la vicepresidente della Regione Calabria, Giuseppina Princi, l’assessore regionale, Rosario Varì, il presidente della Provincia di Vibo Valentia, Salvatore Solano, la dirigente scolastica in Comando presso il Ministero dell’istruzione, Licia Bevilacqua, la responsabile delle Consulte provinciali degli studenti della Calabria per l’ufficio scolastico regionale, Franca Falduto, il consigliere nazionale Cardiologi Italia, medico chirurgo, Alfredo De Nardo, l’avvocato ed ex sindaco di Soriano, Domenico Ioppolo. Nel corso della cerimonia sarà presentato il docufilm “Il liceo tra passato e presente” di Bruno De Masi e verranno consegnati dei riconoscimenti ai familiari di Giampiero Nisticò, già dirigente scolastico del “Niccolò Machiavelli”, e di Tommaso Raffaele, professore di fisica e matematica, già storico responsabile di plesso.