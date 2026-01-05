Se il Natale e le festività richiamano valori come la solidarietà e la condivisione, iniziative di questo tipo trovano una naturale collocazione nel contesto della comunità. A Soriano, il mantenimento delle tradizioni va di pari passo con l’attenzione verso una componente importante del paese: gli anziani.

La festa degli anziani

Sabato scorso si è svolta la Festa degli Anziani, organizzata dalla Pro Loco Sorianidea in collaborazione con l’Amministrazione comunale. L’iniziativa ha registrato una partecipazione numerosa da parte della comunità locale, confermando l’attenzione rivolta alla terza età e al valore della socialità.

La giornata si è aperta con un pranzo conviviale e nel pomeriggio è proseguita con una tombolata, che ha coinvolto i presenti. A chiudere l’evento, un momento dedicato a canti e balli, che ha accompagnato il finale della festa.

Le parole di De Nardo e Alessandria

«Questa iniziativa è per noi particolarmente significativa – ha dichiarato il presidente della Pro Loco Sorianidea, Domenico Alessandria – perché rappresenta un modo concreto per stare vicino ai nostri anziani e valorizzarne il ruolo fondamentale all’interno della comunità. La grande partecipazione registrata è un segnale importante e ci sprona a proseguire con sempre maggiore impegno».

Soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco Antonino De Nardo, che ha evidenziato il valore sociale dell’iniziativa: «La Festa degli Anziani è un momento di condivisione che rafforza il senso di appartenenza alla comunità. Ringrazio la Pro Loco Sorianidea per l’impegno e la collaborazione costante. Iniziative come questa dimostrano quanto sia fondamentale fare rete per promuovere inclusione e attenzione verso le fasce più fragili».

L’evento si inserisce nel quadro delle attività promosse sul territorio per favorire la partecipazione attiva degli anziani e consolidare il legame tra istituzioni, associazioni e cittadini.