Ci sono giornate che scorrono veloci e altre che restano nel cuore. A Soriano Calabro l’estate è ufficialmente partita sotto il segno del divertimento, dell'amicizia e della creatività, grazie alla consueta attenzione che la locale Pro Loco riserva ai più piccoli. Dal 29 giugno al 4 luglio, via I Maggio si è trasformata nel quartier generale del Grest estivo, un appuntamento quotidiano che ha accolto tantissimi bambini dai 4 anni in su in un viaggio indimenticabile fatto di sorrisi, condivisione e crescita.

La magia degli Yeriani e i laboratori creativi

L'edizione di quest'anno ha regalato ai partecipanti un'esperienza davvero speciale grazie all'incontro con la straordinaria artista Barbara Pisano. Attraverso il magico racconto degli Yeriani, l'artista ha accompagnato grandi e piccoli in un mondo incantato di sogni e colori, capace di accendere la fantasia di ognuno.

Subito dopo il racconto, lo spazio ha lasciato il passo all'azione: i piccoli artisti si sono messi all'opera con entusiasmo in un vero e proprio laboratorio creativo. Tra pennelli, colori e palette cromatiche, ogni bambino ha potuto esprimere liberamente le proprie emozioni, trasformandole in una piccola ma preziosa opera d'arte.

Il gran finale al Polo Museale

Il sipario sul Grest è calato nella splendida cornice del Polo Museale di Soriano Calabro, dove si è tenuta la cerimonia di premiazione. In un clima di festa e visibile emozione, sono stati celebrati non solo i lavori realizzati, ma soprattutto l'impegno, l'entusiasmo e il coraggio dei bambini nel mettersi in gioco insieme.

«È stata una settimana all'insegna della solidarietà, dell'amicizia e dello stare a contatto con la natura - ha dichiarato la presidente della Pro Loco, Maria Teresa Daffinà - dove abbiamo rispolverato giochi che oramai erano custoditi nel cassetto».

Sette anni al servizio del territorio

La presidente Daffinà ha voluto esprimere profonda gratitudine a tutto il motore organizzativo che ha reso possibile il successo dell'iniziativa: l'energia dei bambini, definita come il vero e proprio motore di questa meravigliosa avventura, ma anche l'intera squadra organizzativa e agli instancabili animatori e ai soci.

La presidente Daffinà nn dimentica nessuno: «Un grazie di cuore è stato rivolto a Barbara Pisano, per aver donato ai ragazzi un'esperienza autentica, e a Giuseppe Esposito (Presidente della Pro Loco di Acquaro), la cui presenza e il cui sostegno hanno dato ulteriore valore all'evento, a dimostrazione di una bella sinergia tra le realtà del territorio. La Pro Loco Soriano Calabro è da sette anni sempre al servizio del territorio con divertimento per i più piccoli e al sostegno delle categorie più fragili. Il nostro è un servizio fatto di amore e tempo che noi regaliamo a noi stessi stando con loro». Ha concluso Maria Teresa Daffinà.