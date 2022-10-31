Ecco l'importo complessivo che il presidente Saladino auspica per l'efficientamento della rete e gli interventi già effettuati

La Commissione straordinaria del Comune di Soriano Calabro, sciolto lo scorso giugno per infiltrazioni mafiose, fa sapere che sin dal suo insediamento «si è dovuta occupare delle opere igienico-sanitarie, in quanto le reti fognaria e idrica del Comune sono vetuste e necessitano di continue e dispendiose manutenzioni». Secondo gli attuali dirigenti dell’ente «è stata effettuata la sistemazione di molteplici perdite della rete idrica che, da diverso tempo, sono state lasciate incompiute, provocando il ricorrente scarico del serbatoio e la conseguente interruzione dell’erogazione dell’acqua. Sono stati inoltre realizzati due importanti interventi: il primo riguarda la sistemazione che garantisce maggior sicurezza stradale su un tratto molto frequentato dagli automobilisti e adiacente all’ingresso del Plesso scolastico, dovuto al cedimento della condotta delle acque bianche e al conseguente abbassamento della sede stradale -prosegue la nota della Commissione – l’altro concerne la rottura improvvisa di un tratto di fognatura lungo il corso del fiume Caridi, con fuoriuscite dei liquami della condotta e il ruscellamento delle acque reflue insalubri che finiscono nel fiume, determinando di fatto un potenziale inquinamento delle acque, con conseguente danno ambientale, nonché problemi igienico-sanitari per i cittadini».

A tal riguardo il presidente della Commissione straordinario, Vittorio Saladino, precisa che «tra gli obiettivi della Commissione, rientra proprio l’intervento di efficientamento della rete idrica, finalizzato alla riduzione delle perdite e al monitoraggio dei consumi. Infatti è stato richiesto un finanziamento di euro 2.708.884,31. Inoltre, per ridurre notevolmente i consumi di energia elettrica necessari attualmente per far funzionare le pompe dell’acquedotto, ai fini della distribuzione dell’acqua agli utenti, è intendimento di questa Amministrazione straordinaria utilizzare parte dei recenti fondi assegnati dal Ministero degli Interni al Comune di Soriano con decreto del 28/10/2022, per la realizzazione di un consistente impianto fotovoltaico capace di incidere in modo sensibile sul consumo di energia, il cui costo è difficilmente sopportabile dalle casse comunali». Il presidente della Commissione straordinaria, precisa, inoltre che «a parte i vari interventi nel settore dei lavori pubblici, grazie all’impegno e professionalità del nuovo responsabile dell’area tecnica, si è provveduto recentemente al ripristino delle lampade votive del cimitero comunale, spente da svariati mesi».

