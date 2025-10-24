Un passo importante verso un turismo davvero inclusivo e accessibile è stato compiuto dall’Ambito Territoriale Sociale (Ats) di Spilinga, che ha completato uno degli interventi previsti dal progetto regionale “Calabria Inclusiva: Un Viaggio per Tutti”, finanziato dal Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità. Al territorio di competenza dell’Ats di Spilinga sono stati assegnati 198mila euro per garantire servizi e infrastrutture accessibili alle persone con disabilità.

Il progetto della Regione Calabria punta a rafforzare i servizi nei comuni costieri in maniera integrata, con interventi volti a rendere le spiagge accessibili, migliorare i collegamenti con mezzi di trasporto attrezzati e supportare le imprese turistiche locali nell’eliminazione delle barriere architettoniche. L’obiettivo è creare un turismo inclusivo, capace di offrire pari opportunità a tutti i cittadini, valorizzando al contempo il patrimonio naturale e culturale della regione.

Grazie a questi interventi, l’Ats di Spilinga ha acquistato e distribuito ai comuni 12 sedie JOB e 436 metri di passerelle, strumenti fondamentali per garantire un accesso agevolato e sicuro alle spiagge. Le attrezzature sono state destinate ai sette comuni costieri del territorio — Briatico, Zambrone, Parghelia, Tropea, Ricadi, Joppolo e Nicotera — rispondendo a una necessità storica di soluzioni concrete per un turismo senza barriere.

«Da anni i nostri cittadini e turisti chiedono soluzioni concrete per accedere alle nostre spiagge senza difficoltà – ha dichiarato il sindaco di Spilinga, Enzo Marasco – Con questo intervento, finalmente, insieme ai colleghi sindaci del territorio, diamo risposta a una problematica storica, assicurando sicurezza, inclusione e valorizzazione del territorio».

Il vicesindaco Franco Barbalace, anche coordinatore dell’Ats, ha sottolineato l’importanza del lavoro di squadra: «Ringraziamo l’intera equipe dell’Ambito Territoriale Sociale di Spilinga per l’impegno e la precisione con cui hanno gestito ogni fase del progetto. Grazie al loro lavoro, tutte le spiagge dei nostri sette comuni saranno attrezzate e fruibili da chiunque, eliminando finalmente le barriere che per troppo tempo hanno limitato l’accesso. In itinere ci sono molti altri progetti di inclusione che, insieme ai 16 sindaci dell’ambito, presenteremo a breve: dal miglioramento dei collegamenti con mezzi di trasporto attrezzati, al sostegno ai lidi per garantire strutture e servizi privi di barriere architettoniche. L’obiettivo è chiaro: promuovere un turismo inclusivo e fruibile da tutti, senza ostacoli».

Il progetto “Calabria Inclusiva” va oltre l’installazione di passerelle e sedie JOB: si tratta di una strategia complessiva per incentivare interventi strutturali e servizi accessibili lungo la costa calabrese. La rimozione delle barriere architettoniche non avvantaggia solo le persone con disabilità, ma crea un ambiente più accogliente anche per anziani, famiglie con bambini piccoli e visitatori con mobilità ridotta, ampliando le opportunità turistiche e contribuendo allo sviluppo economico locale.

L’Ats di Spilinga ha inoltre avviato un monitoraggio costante sulle spiagge attrezzate e sulle strutture turistiche accessibili, per garantire la piena funzionalità degli interventi nel tempo. Con il completamento di tutte le attività previste, entro il prossimo anno i sette comuni costieri dell’Ats Spilinga potranno offrire spiagge sicure, accessibili e inclusive, aprendo nuove opportunità per cittadini, visitatori e famiglie con esigenze speciali.