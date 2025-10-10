Il mezzo da 24 posti ceduto a titolo gratuito alla comunità sarà ora destinato a finalità istituzionali, turistiche e sociali. La giunta ha da poco provveduto al pagamento delle spese doganali

Il Comune di Spilinga ha perfezionato nei giorni scorsi l’acquisizione al patrimonio comunale di uno scuolabus donato dalla città statunitense di Newark (New Jersey), nell’ambito del gemellaggio attivo tra i due enti dal 2022. Il veicolo, un mezzo da 24 posti più conducente, è stato ceduto a titolo completamente gratuito e sarà destinato a usi istituzionali, turistici e sociali, in particolare per servizi rivolti agli anziani e alla collettività. La giunta comunale ha formalmente accettato la donazione (con deliberazione n. 51 del 2 ottobre 2025) e, successivamente, sono state liquidate le spese doganali pari a 1.800,25 euro iva inclusa, necessaria all’introduzione del mezzo sul territorio italiano.

Sebbene la donazione non comporti oneri di acquisto per l’ente, il Comune dovrà ora sostenere costi tecnici legati all’importazione, immatricolazione, assicurazione e manutenzione ordinaria del veicolo. L’iniziativa si inserisce in un più ampio quadro di collaborazione internazionale e valorizzazione del gemellaggio con la città americana e sottolinea la volontà dell’Ente di utilizzare il mezzo «anche per finalità culturali e promozionali del territorio comunale».