Spilinga si prepara alla 46esima edizione della sagra della ‘nduja, l’ormai storica manifestazione dedicata all’insaccato calabrese maggiormente conosciuto e apprezzato al mondo. Una tra le sagre più famose e partecipate non solo del Vibonese ma di tutta la Calabria, che dal lontano 1975 si è fermata solo una volta: nel 2020, causa le restrizioni imposte dall’emergenza Covid. La data sarà come di consueto quella dell’8 agosto, a cui si aggiungerà però un altro appuntamento: per il secondo anno consecutivo, infatti, prenderà vita lo “’Nduja Village”. [Continua in basso]
Nato lo scorso anno – anche con lo scopo di “spalmare” la festa su più serate ed evitare assembramenti, consentendo l’accesso di un numero preciso di persone per volta -, l’esperienza si ripeterà dal momento in cui – spiegano dall’amministrazione comunale – la prima edizione «ha riscosso notevoli consensi e ottimi risultati negli obiettivi prefissati quale volano promozionale della ‘nduja di Spilinga».
Lo “’Nduja Village” si svilupperà su tre serate (4,5 e 6 agosto), per ognuna la capienza prevista è di circa 3000/3500 persone. Pure quest’anno il luogo scelto è piazzale 11 settembre, dove verranno sistemate dagli organizzatori venti casette in legno ben distanziate tra loro. A tal proposito, sul sito del Comune è stata pubblicata una manifestazione d’interesse rivolta a privati cittadini, aziende, comitati spontanei e associazioni che vogliano prendere in gestione le postazioni, per preparare e offrire al pubblico pietanze a base della piccante regina rossa. Sarà data priorità alle richieste pervenute da residenti a Spilinga. In caso di non raggiungimento del numero di partecipanti residenti, si aprirà anche ai non residenti a patto che per le loro ricette usino la ‘nduja di Spilinga.