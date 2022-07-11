Oltre alla storica data dell'8 agosto, altre tre serate dedicate all'insaccato calabrese più conosciuto al mondo. Avviso del Comune per dare in gestione venti postazioni

Spilinga si prepara alla 46esima edizione della sagra della ‘nduja, l’ormai storica manifestazione dedicata all’insaccato calabrese maggiormente conosciuto e apprezzato al mondo. Una tra le sagre più famose e partecipate non solo del Vibonese ma di tutta la Calabria, che dal lontano 1975 si è fermata solo una volta: nel 2020, causa le restrizioni imposte dall’emergenza Covid. La data sarà come di consueto quella dell’8 agosto, a cui si aggiungerà però un altro appuntamento: per il secondo anno consecutivo, infatti, prenderà vita lo “’Nduja Village”. [Continua in basso]

Nato lo scorso anno – anche con lo scopo di “spalmare” la festa su più serate ed evitare assembramenti, consentendo l’accesso di un numero preciso di persone per volta -, l’esperienza si ripeterà dal momento in cui – spiegano dall’amministrazione comunale – la prima edizione «ha riscosso notevoli consensi e ottimi risultati negli obiettivi prefissati quale volano promozionale della ‘nduja di Spilinga».

Lo “’Nduja Village” si svilupperà su tre serate (4,5 e 6 agosto), per ognuna la capienza prevista è di circa 3000/3500 persone. Pure quest’anno il luogo scelto è piazzale 11 settembre, dove verranno sistemate dagli organizzatori venti casette in legno ben distanziate tra loro. A tal proposito, sul sito del Comune è stata pubblicata una manifestazione d’interesse rivolta a privati cittadini, aziende, comitati spontanei e associazioni che vogliano prendere in gestione le postazioni, per preparare e offrire al pubblico pietanze a base della piccante regina rossa. Sarà data priorità alle richieste pervenute da residenti a Spilinga. In caso di non raggiungimento del numero di partecipanti residenti, si aprirà anche ai non residenti a patto che per le loro ricette usino la ‘nduja di Spilinga.