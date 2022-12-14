Iniziativa allo stadio Roberto Marzano. Tra i protagonisti, i cinofili dello Squadrone eliportato cacciatori

Sport, ambiente, l’amore per gli animali. “Aspettando il Natale”, è il titolo della nuova iniziativa, stavolta promossa a ridosso delle festività, dell’associazione Vibo Marina c’è, presieduta dall’imprenditore Attilio Fiorillo. L’evento sarà ospitato, sabato 17 dicembre, allo stadio Roberto Marzano di Vibo Marina. Interverranno il presidente della società sportiva giovanile Boys Marinate Piero Sorrentino, la presidente della Polisportiva giovanile salesiana Iosella Caridà, il presidente del Wwf di Vibo Valentia Guglielmo Galasso, il presidente dell’associazione Fattoria La Goccia Michele Napolitano, la presidente di Amore randagio Roberta Cannizzaro e il vescovo della Diocesi di Mileto, Nicotera e Tropea Attilio Nostro. Tra i protagonisti, anche i cinofili dello Squadrone eliportato cacciatori. Per la gioia dei bambini, dopo lo spettacolo di magia dell’illusionista Massimo Cappuccio, giungerà Babbo Natale in slitta con i suoi doni.