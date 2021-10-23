Sono numerose le macchinette "fuori servizio" in prossimità dei parcheggi a pagamento. Gli utenti: «Cosa aspetta la ditta a ripararle?»

Parcheggiare nelle strisce blu in alcune zone di Vibo Valentia è diventato un problema. Alcuni dei parcometri dislocati in città sono infatti fuori servizio. Su qualche colonnina è affisso un foglio che indica le macchinette non funzionanti. [Continua in basso]

Uno dei tanti avvisi è esposto in piazza Luigi Razza. Due frecce segnalano le vicine rivendite dei tagliandi di sosta. A sinistra una tabaccheria a una manciata di metri più avanti e, sul lato opposto, un bar. Qui è possibile acquistare i “gratta e sosta” da 50 centesimi all’ora.

Ma a qualcuno è capitato di ritrovarsi la multa sul parabrezza dell’auto durante il tragitto per acquistare il tagliando. Si può sempre contestare, è vero, ma con un’ulteriore perdita di tempo e esiti incerti. Il disservizio non è circoscritto a un solo parcometro non funzionante, perché in città ce ne sono diversi fuori uso senza che la ditta incaricata, la San Luca Multiservice, si preoccupi di ripararli. [Continua in basso]

Perennemente fuori servizio

Molti cittadini si chiedono «perché la ditta, oltre a provvedere a inviare sulla strada zelanti ausiliari, non provvede con la stessa celerità a far riparare le macchinette?». Un problema che costringere molti utenti a fare file ai tabacchi piuttosto che a raggiungere il successivo parcometro, con una considerevole perdita di tempo e per di più con il rischio di beccarsi un’ingiusta contravvenzione.

Alla ricerca dell’agognato tagliando

Una comoda alternativa, a dire il vero, c’è: l’app sul cellullare che consente di saldare la sosta in tempo reale. Ma non tutti sono avvezzi ai pagamenti online e, quindi, alla maggioranza degli utenti non resta che arrangiarsi sperando di non beccare la multa mentre si è alla ricerca dell’agognato tagliando. [In basso la galleria fotografica]