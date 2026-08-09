Tre quintali di impasto per uno degli street food italiani più popolari e antichi: Sua Maestà la Pizza Fritta. La tredicesima edizione della Sagra della Pizza Fritta, che si è tenuta ieri sera a Vibo Marina, si è confermata un momento di convivialità, di unione e di allegria, oltre ad essere uno dei principali appuntamenti nel calendario dei festeggiamenti della Madonna del Rosario di Pompei, che ricorre la terza domenica di agosto e che, quest'anno, eccezionalmente, è stato posticipato all'ultima domenica del mese.

Una tradizione che, anno dopo anno, vede impegnato un elevato numero di persone nell'organizzazione e nella riuscita della Sagra, diventata ormai un appuntamento atteso non solo dalla comunità locale, ma anche dai turisti presenti sul territorio.

Dai 30 ai 300 chili di impasto

Tra i vari organizzatori troviamo Lucia Quattrocchi, che ci racconta com'è nata l'idea di questa Sagra e cosa la caratterizza: «Abbiamo iniziato per divertimento, impastando circa 30 kg di pasta ed accorgendoci successivamente che la quantità non bastava, arrivando così ai 300 kg lavorati fino a ieri». Quest'ultimo è un dato importante, che racconta più di ogni altra cosa la crescita della manifestazione e il grande impegno messo in campo dai volontari. «Chi lavora per la nostra Sagra è un gruppo coeso - continua Lucia -, che si muove maggiormente per devozione verso la nostra protettrice, la Madonna, impegnandosi materialmente e fisicamente per tutte le varie attività».

Il sostegno alla festa patronale

L'evento quindi viene visto, oltre che come un momento di aggregazione e di attrazione per turisti e cittadini locali, anche come un'importante iniziativa a sostegno della festa patronale. Il ricavato della Sagra, infatti, viene utilizzato non solo per sostenere le spese necessarie alla sua realizzazione, ma anche per contribuire economicamente alla stessa festa.

Nei diversi stand allestiti, oltre alla degustazione della Pizza Fritta, protagonista indiscussa della serata, non sono mancate diverse pietanze tipiche calabresi, preparate con cura e pronte per essere servite.

Anche questa tredicesima edizione si è dunque confermata un successo, inaugurando di fatto il periodo estivo più vivo della frazione marina.