Grande partecipazione e forte coinvolgimento emotivo venerdì sera nell’Aula magna dell’Istituto “A. Vespucci” di Vibo Marina, dove si è svolta la XII edizione del Premio Porto Santa Venere 2025. L’iniziativa, che ha chiuso il programma estivo della Pro Loco Vibo Marina, ha rappresentato non solo un momento di festa, ma anche un’occasione per ribadire l’importanza della comunità locale come bene comune da tutelare, insieme alla cura del territorio e alla valorizzazione delle sue risorse.

Alla serata hanno preso parte numerosi cittadini e ospiti istituzionali, tra cui il vescovo Attilio Nostro, il sindaco di Vibo Valentia Enzo Romeo, il comandante della Capitaneria di Porto di Vibo Marina Guido Avallone, la dirigente dell’Istituto Vespucci-Murmura Tiziana Furlano, il tenente Iannece della Guardia di Finanza, il luogotenente Surace, il vicecomandante De Lucia della Stazione Carabinieri, il parroco Enzo Varone, il generale Paolo Valle, insieme a rappresentanti di associazioni e Pro Loco calabresi.

L’apertura con la Fanfara del Porto e del Mare

L’evento si è aperto in modo energico con la prima esibizione pubblica della Fanfara del Porto e del Mare, composta da ragazzi e giovani in divisa marinara. Il gruppo, diretto dal prof. Andrea Mamone, ha proposto brani coinvolgenti come Un giorno di Festa, dando il via a un progetto culturale e inclusivo sostenuto dalla Regione Calabria con L.R. 35/2025 – Dipartimento Turismo, Marketing territoriale, Mobilità.

Testimonianze e premi

Il format, strutturato come talk-show e coordinato dal presidente della Pro Loco, ha dato spazio a due significative testimonianze arricchite da immagini video, dedicate ai protagonisti del Premio Porto Santa Venere 2025: i volontari della Croce Rossa Italiana – Comitato di Vibo Valentia e il Gruppo Teatrale Oratorio “San Leonardo” di Longobardi.

Il riconoscimento, un bassorilievo esclusivo dello scultore calabrese Antonio La Gamba, è ricco di simbolismi: il faro che squarcia il buio dell’ignoranza, il mare come entità viva da proteggere, gli scogli che rappresentano le difficoltà, il marmo come memoria e radici di Santa Venere e il gabbiano simbolo di libertà e nuovi orizzonti.

Le motivazioni

Croce Rossa Italiana – Comitato di Vibo Valentia

“Per l’impegno al servizio dei Migranti presso il Centro di primissima accoglienza di Portosalvo, le energie profuse nell’ospitalità e nell’attenzione ai più fragili, ai bambini, alle donne, per il contributo socio-umanitario durante gli sbarchi nel porto di Vibo Marina, per l’attenzione ai bisogni del nostro territorio e nei contesti di emergenza nazionali ed internazionali nel segno dei valori più alti del volontariato”.

Il premio è stato consegnato dal comandante Avallone, dal portavoce del Forum Terzo Settore Pino Conocchiella e dal chirurgo Francesco Zappia; lo hanno ritirato il presidente del Comitato, Filippo Marino, e la consigliera Caterina Muggeri.

Compagnia Teatrale Oratorio “San Leonardo” di Longobardi

“Per la sua singolare storia nata intorno alla Comunità parrocchiale riunendo in spirito di amicizia le anime artistiche del paese, per la passione e la tenacia nel mettere in scena divertenti commedie popolari, per la genuina spontaneità nel valorizzare in vernacolo storie e tradizioni calabresi, per i momenti di allegria e spensieratezza regalati con simpatia al pubblico intrisi di messaggi etici ed educativi”.

Il premio è stato consegnato dal vescovo Attilio Nostro e dal Iannace della Guardia di Finanza; a riceverlo sono stati il presidente della compagnia Leo Monteleone e la professoressa Caterina Brasca.

Il Premio Porto Santa Venere 2025 si conferma dunque un appuntamento di rilievo per la comunità di Vibo Marina e per l’intero territorio, capace di coniugare cultura, memoria e impegno sociale. L’organizzazione è stata curata dalla Pro Loco Vibo Marina Aps in collaborazione con l’Istituto Vespucci-Murmura, il Comune e i giovani del Servizio Civile Promozione Italia.