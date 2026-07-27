Prenderà il via oggi, lunedì 27 luglio, il 3° Trofeo di Calcio a 5 “Parghelia D’AMARE 2026”, appuntamento estivo dedicato ai più giovani che unisce sport, inclusione sociale, promozione del territorio e solidarietà. L'evento, in programma dalle 19:15 al campetto comunale di Parghelia, sarà riservato ai ragazzi nati tra il 2013 e il 2016.

Ma prima del fischio d'inizio ci sarà un momento particolarmente significativo. Nel corso della cerimonia di apertura verrà infatti donato un defibrillatore alla Croce rossa, acquistato grazie ai proventi raccolti durante l'edizione 2025 del torneo. Un gesto concreto che arricchisce il valore della manifestazione, confermando come il Trofeo "Parghelia D'AMARE" voglia essere non soltanto una competizione sportiva, ma anche un'occasione di impegno civico e attenzione verso la comunità.

L'iniziativa è organizzata con la collaborazione e il patrocinio del comune di Parghelia, della Pro loco Parghelia e degli sponsor ufficiali Intermedia Tds Srl e G-Ice, che sono anche gli organizzatori dell'evento.

L'edizione 2026 assume inoltre un significato simbolico particolare perché celebra il territorio e il suo mare. «Il torneo è un omaggio alla bellezza del litorale di Parghelia che, per la terza volta consecutiva, ha conquistato la prestigiosa Bandiera blu, riconfermando la qualità cristallina delle sue acque e l'eccellenza dei suoi servizi», si legge nella nota degli organizzatori.

Per questo motivo, «le squadre partecipanti prenderanno il nome dalle spiagge, dai luoghi più iconici e dagli scogli storici della costa di Parghelia, come la celebre Spiaggia di Michelino, Vardano, La Grazia e lo Scoglio del Palombaro, trasformando ogni partita in una vera e propria sfida d'amore per il territorio».

Il torneo sarà disputato con squadre composte da sette giocatori, formate sia da gruppi già iscritti sia da singoli atleti inseriti dall'organizzazione in base all'età e al ruolo. Formula e calendario definitivo saranno definiti in funzione del numero complessivo delle squadre partecipanti.

L'obiettivo dell'iniziativa è quello di coniugare sani valori agonistici, inclusione sociale e valorizzazione turistica, offrendo ai più piccoli un'occasione di crescita attraverso lo sport e, al tempo stesso, promuovendo le bellezze di uno dei tratti di costa più suggestivi della Calabria.