Entra nel vivo la terza edizione del torneo di calcio a cinque organizzato a San Costantino Calabro dalla locale “Asd Sporting” con il patrocinio dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Nicola Derito. La rassegna quest’anno si caratterizza anche per uno spaccato prettamente musicale, il concerto del bravo cantautore Scarda. Un modo per andare oltre lo sport e per creare momenti di unione e sana aggregazione sociale anche attraverso l’arte della musica. Il torneo promosso dall’Asd Sporting San Costantino - squadra di calcio quest’anno artefice di una storica promozione nel campionato regionale di Prima Categoria - è ormai giunto alla fase delle semifinali. Alla competizione sportiva stanno partecipando compagini composte dai più forti giocatori di calcio dilettantistico provinciale, e non solo. Il concerto di Scarda è in programma venerdì 3 luglio, alle 22, al termine delle partite di semifinale del torneo. Teatro dell’evento sarà il campetto di via Mattia Preti, lo stesso dove si sta svolgendo la riuscita kermesse di calcio a cinque.

«Come amministrazione comunale - afferma nell’occasione il presidente del consiglio con delega a Sport e Spettacolo Palmiro Scarcia - è per noi un piacere dare una mano a questi ragazzi, promotori di un torneo bellissimo che, tra l’altro, sta registrando giornalmente il pienone di spettatori. Da qui il nostro aiuto nel portare ad esibirsi a San Costantino Calabro questo bravo cantautore, di fatto vibonese». Domenico Scardomaglio, in arte Scarda, è nato a Napoli 40 anni. Vibonese di adozione, da cantautore si è imposto nel mondo della musica nel 2012 scrivendo la colonna sonora del film “Smetto quando voglio” di Sydney Sibilia, canzone con cui ha ottenuto la nomination al David di Donatello. Con il singolo “Io lo so” ha successivamente ricevuto un’ulteriore nomination alla “Targa Tenco”. Dalla sua vanta quattro album. Tra questi “Tormentone” che, nel 2018, lo ha fatto conoscere al grande pubblico portandolo alla ribalta nazionale.