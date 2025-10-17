Una camminata salutare nei vicoli del borgo di Motta Filocastro, frazione di Limbadi. L’appuntamento è per domani, sabato 18, alle ore 15:30. Un evento che rientra nelle iniziative per la prevenzione del tumore al seno, tant’è che nel corso del pomeriggio è previsto uno screening per la diagnosi precoce.

La camminata prende il titolo di “Walk for The Cure”. S’inizierà con la registrazione dei partecipanti, poi sono previsti i saluti istituzionali e alle 17:00 la partenza guidata da Fausto Certomà (responsabile Fidal). Alle 19 è inoltre prevista una apericena in rosa a base di prodotti tipici. Infine dalle ore 21 musica dal vivo. Durante l’evento ci sarà uno screening per la diagnosi precoce del tumore al seno.

La manifestazione è organizzata dall’Associazione culturale “Il Tocco” con il patrocinio del Comune di Limbadi, la partecipazione dei Lions club di Nicotera (presidente domenica Corigliano), l’associazione “Uniti verso il futuro” e il Komen Italia (associazione per la salute femminile). Hanno dato adesione l’Accademia internazionale Dieta Mediterranea” il “Distretto del cibo del territorio rurale Vibonese” e lo “Step & Lead by Example”. Hanno collaborato inoltre i Lions club di Palmi, Polistena, Taurianova e Gioia Tauro.