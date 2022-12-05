Insieme le due associazioni Valentia e Animamu stu paisi. L’obiettivo è stato quello di riportare alla memoria il gioco di strada

L’associazione Valentia e l’associazione Animamu stu paisi-Triparni hanno inaugurato a Triparni un parco giochi diffuso per tutti i bambini della comunità. «Nelle scorse settimane – fa sapere il direttivo dell’associazione Valentia – proprio con i più piccoli abbiamo deciso di rimboccarci le maniche per ridare vita ad uno spazio e riportare alla memoria il gioco di strada, dando un tocco di colore ad una piazzetta presente nel paese. Il parco giochi diffuso nasce dal gioco tradizionale di strada, che non prevede installazioni ingombranti ma colorate linee che si fondono con l’ambiente creando nuovi spazi di gioco non invasivi. I ragazzi – continua il direttivo -hanno avuto tanta fantasia e hanno potuto riscoprire giochi a volte dimenticati. Questo ritorno al gioco di una volta, in grado di unire grandi e piccini rientra all’interno di un più grande progetto dedicato al ritorno del gioco all’aria aperta per tutte le famiglie del territorio. Sarà questo il primo di una serie di parchi?».