PHOTO
Uno scatto non tradizionale, che cattura la Perla del Tirreno da una angolazione nascosta ai più. Tropea conquista la copertina della guida 2022 “Borghi più belli d’Italia” con una foto capace di raccontarne la vocazione turistica ben oltre l’immagine impressa nell’immaginario collettivo. Va oltre la bellezza del Santuario della Madonna dell’isola, oltre il panorama con vista sullo Stromboli, oltre le suggestive e colorate viuzze del centro storico. Tropea è anche l’azzurro del mare, i palazzi storici arroccati, la vegetazione selvaggia che cresce rigogliosa sulla rupe a strapiombo sul mare. [Continua in basso]
Aspetti centrali nello scatto che concorrerà ad aumentare la conoscibilità della cittadina nel mondo. La guida avrà una distribuzione capillare e sarà presente soprattutto lungo la rete degli Autogrill. In più fino alla primavera 2023 sarà presente sulla home page del sito de “i Borghi più Belli d’Italia”.
Non solo. Tropea in questi ultimi giorni hanno fatto capolino anche nella nuova campagna di comunicazione istituzionale “Italia, il Paese delle Meraviglie”, che ha preso il via in occasione della Festa della Repubblica con la messa online del rinnovato portale web di Meraviglia Italiana. In questo caso, scelta come immagine, uno dei luoghi simbolo di Tropea e dell’Italia nel mondo, il santuario della Madonna dell’isola.