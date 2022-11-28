Un impasto preparato con cipolla e olio evo del frantoio Badia di Limbadi. Il prodotto creato dalle mani del pastry chef Francesco Mastroianni

Anche la città di Tropea entra nel vivo del clima natalizio, all’insegna della pace e cooperazione, questi i temi centrali di un evento che ha visto realizzare nel centro storico delle iniziative culturali e il taglio di un panettone di 5 kg alla cipolla rossa di Tropea Calabria Igp. Un impasto preparato con cipolla e olio evo del frantoio Badia di Limbadi della giovane imprenditrice Lea Corigliano, nato dalle sapienti mani del pastry chef Francesco Mastroianni di Casa Mastroianni di Lamezia Terme e presentato al pubblico da tutti gli stakeholders e dal Consorzio di Tutela della cipolla rossa di Tropea Calabria Igp. L’evento è stato condotto dalla giornalista Anna Aloi.

LEGGI ANCHE: La terza stagione di Celebrity Hunted fa tappa a Tropea