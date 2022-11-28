Tutti gli articoli di Società
Anche la città di Tropea entra nel vivo del clima natalizio, all’insegna della pace e cooperazione, questi i temi centrali di un evento che ha visto realizzare nel centro storico delle iniziative culturali e il taglio di un panettone di 5 kg alla cipolla rossa di Tropea Calabria Igp. Un impasto preparato con cipolla e olio evo del frantoio Badia di Limbadi della giovane imprenditrice Lea Corigliano, nato dalle sapienti mani del pastry chef Francesco Mastroianni di Casa Mastroianni di Lamezia Terme e presentato al pubblico da tutti gli stakeholders e dal Consorzio di Tutela della cipolla rossa di Tropea Calabria Igp. L’evento è stato condotto dalla giornalista Anna Aloi.
