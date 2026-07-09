Da lunedì 13 luglio a Tropea sarà operativo il servizio di navetta urbana con un autobus 100% elettrico da 40 posti, pensato per «rendere gli spostamenti in città più semplici, più comodi e più sostenibili». È quanto fa sapere il sindaco Giovanni Macrì scusandosi per il «ritardo determinatosi nell’avvio del servizio» e informando di avere già avviato delle interlocuzioni con Ferrovie della Calabria per programmare con largo anticipo il servizio del 2027, con l'obiettivo di garantirne l'attivazione dal 15 maggio al 15 ottobre, così da «coprire l'intera stagione turistica e offrire un servizio stabile, efficiente e puntuale per residenti, lavoratori e visitatori».

«La navetta – aggiunge il primo cittadino – rappresenta un'alternativa concreta all'utilizzo dell'auto: meno traffico, meno difficoltà di parcheggio, maggiore vivibilità e un contributo importante alla tutela dell'ambiente grazie all'impiego di un mezzo completamente elettrico».

Dalla stazione dei Carabinieri a via Libertà, da piazza Cannone a Largo San Michele, da via degli Orti al Carmine, da Ponte La Grazia al Porto, dalle Roccette alla Chiesa Madonna dell’Isola, dall’Ex Depuratore e poi di nuovo Piazza Cannone e Carabinieri. Sono queste le fermate delle corse i cui orari e costi resteranno invariati fino a sabato 1° agosto.