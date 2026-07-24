Quindici mila euro destinati a sei neodiplomati per percorsi formativi individuali. Il 27 luglio la cerimonia di consegna al Tropis Hotel, sarà premiato anche il chirurgo Luigi Bonavina con il premio speciale Alberobosco

Quindici mila euro per sei neodiplomati, nuovi percorsi di formazione e un progetto che da otto anni punta a trasformare il merito in opportunità concrete. È stata presentata martedì 21 luglio al Tropis Hotel di Tropea l’VIII edizione della “Borsa di studio Antonio Mamone - Costruisco il mio futuro”, iniziativa dedicata ai giovani, alla scuola e alla valorizzazione delle eccellenze del territorio.

La borsa di studio è promossa dall’associazione “La Sterlizia Odv” e vede come partner istituzionale l’IIS di Tropea. Un progetto nato nel ricordo dell’imprenditore tropeano Antonio Mamone, scomparso prematuramente nel 2018 all’età di 49 anni, che nel corso della sua attività riuscì a fare del lavoro uno strumento di crescita collettiva e promozione della comunità.

Come ricordato durante la presentazione, Mamone aveva saputo «radunare attorno a sé e alla sua famiglia le risorse locali più promettenti», costruendo una rete fondata sulla collaborazione e sulla valorizzazione delle competenze.

Un investimento sul futuro dei giovani

Il cuore dell’iniziativa resta il sostegno ai percorsi formativi dei ragazzi. La Borsa di studio Antonio Mamone dispone infatti di un fondo complessivo di 15mila euro, destinato a sei studenti che hanno concluso il percorso nelle scuole superiori e che potranno utilizzarlo per un progetto di formazione individuale.

«Creare opportunità per i giovani che desiderano restare in questa terra e diventarne una risorsa è anche un obiettivo che persegue l’amministrazione comunale», ha dichiarato il sindaco di Tropea Giovanni Macrì, intervenendo all’apertura della conferenza stampa coordinata dalla giornalista Vittoria Saccà.

Il primo cittadino ha poi annunciato la propria presenza alla cerimonia di consegna del prossimo 27 luglio, spiegando: «Sarò presente all’evento perché Antonio Mamone era il mio migliore amico».

Cresce la rete dei sostenitori

Nel corso della presentazione, la presidente dell’associazione "La Sterlizia” Domenica Mamone ha sottolineato come il progetto continui ad attirare nuove adesioni e sponsor, segno della capacità dell’iniziativa di intercettare un bisogno concreto: accompagnare i giovani nella costruzione del proprio futuro.

Tra le nuove collaborazioni figura quella con Banca Generali, che attraverso il consulente Vincenzo Ferrara donerà ulteriori sei borse di studio del valore di 250 euro ciascuna, sempre destinate alla formazione.

Un contributo definito come un «capitale di fiducia iniziale», perché «ogni grande percorso di crescita ha bisogno di basi solide, pianificazione e alleati che credono nel futuro dei giovani».

Alla conferenza stampa hanno partecipato anche il vice dirigente scolastico dell’IIS di Tropea Antonino Pesce, Nicola Mastroianni, unit manager di Randstad Italia, società che cura la prova pratica dei maturandi attraverso simulazioni di colloqui di lavoro, e Marco De Nino, fondatore e amministratore delegato di Unitalent, ente di formazione accreditato dal Miur.

Per il secondo anno consecutivo Unitalent metterà a disposizione sei corsi di formazione a scelta tra lingua inglese e informatica.

Presente anche l’artista Vanessa Cariati, autrice dell’opera “Il Dono” realizzata per la borsa di studio, e del premio speciale “Alberobosco”, riconoscimento dal forte valore simbolico e umano assegnato quest’anno al professore Luigi Bonavina.

Il premio speciale al chirurgo Luigi Bonavina

Il riconoscimento sarà consegnato al chirurgo di fama internazionale originario di Tropea, considerato tra i migliori specialisti al mondo dall’American College of Surgeons.

Bonavina è attualmente impegnato nella realizzazione di un Centro per la chirurgia esofagea all’interno della facoltà di medicina dell’Università della Calabria, progetto destinato a rappresentare un punto di riferimento nel panorama sanitario regionale e nazionale.

La cerimonia il 27 luglio

La consegna della “Borsa di studio Antonio Mamone - Costruisco il mio futuro” si terrà lunedì 27 luglio alle 20.30 al Tropis Hotel di Tropea, nel pieno della stagione estiva tropeana.

A condurre la serata saranno il giornalista Pasqualino Pandullo e il regista Francesco Carchidi di Laboart, partner dell’evento. Previsti gli intermezzi musicali di Francesco Soldano con Katia Valente e l’allestimento curato da Marilena Armenio, event planner.

I vincitori della Borsa di studio Antonio Mamone 2026

Nel corso della conferenza stampa sono stati ufficializzati i nomi dei sei studenti vincitori della VIII edizione:

Sara Sterlina – Liceo classico “P. Galluppi” – borsa di 1.500 euro;

– Liceo classico “P. Galluppi” – borsa di 1.500 euro; Sofia Porcelli – Liceo scientifico “F.lli Vianeo” – borsa di 1.500 euro;

– Liceo scientifico “F.lli Vianeo” – borsa di 1.500 euro; Carmen Bistricean – Istituto professionale per il tecnico turistico – borsa di 3.000 euro;

– Istituto professionale per il tecnico turistico – borsa di 3.000 euro; Marina Nadile – Istituto professionale per i servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera – borsa di 3.000 euro;

– Istituto professionale per i servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera – borsa di 3.000 euro; Clara Parisi – Istituto professionale per i servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera – borsa di 3.000 euro;

– Istituto professionale per i servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera – borsa di 3.000 euro; Miriam Michelizzi – Istituto professionale per i servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera, corso serale – borsa di 3.000 euro.

Gli altri riconoscimenti assegnati

Sono stati annunciati anche i vincitori del Premio Unitalent:

Chiara Mazzitelli – Liceo classico “P. Galluppi”;

– Liceo classico “P. Galluppi”; Anna Pietropaolo – Liceo scientifico “F.lli Vianeo”;

– Liceo scientifico “F.lli Vianeo”; Mariaceleste Mazzitelli – Istituto professionale per il tecnico turistico;

– Istituto professionale per il tecnico turistico; Asia Scrugli – Istituto professionale per i servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera;

– Istituto professionale per i servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera; Sara D’Andrea – Istituto professionale per i servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera;

– Istituto professionale per i servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera; Serafina Lavia – Istituto professionale per i servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera, corso serale.

Infine sono stati resi noti i vincitori del Premio Orizzonte Futuro - Banca Generali:

Luigi Ciro – Liceo classico “P. Galluppi”;

– Liceo classico “P. Galluppi”; Chiara Stella – Liceo classico “P. Galluppi”;

– Liceo classico “P. Galluppi”; Maria Carone – Liceo scientifico “F.lli Vianeo”;

– Liceo scientifico “F.lli Vianeo”; Clara Gurzì – Liceo scientifico “F.lli Vianeo”;

– Liceo scientifico “F.lli Vianeo”; Rosa Brosio – Istituto professionale per il tecnico turistico;

– Istituto professionale per il tecnico turistico; Nadia Zangone – Istituto professionale per i servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera, corso serale.

La Borsa di studio Antonio Mamone si conferma così un progetto che mette al centro formazione e talento, con l’obiettivo di offrire ai giovani strumenti concreti per costruire il proprio percorso senza dover necessariamente lasciare la propria terra.