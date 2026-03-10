«Non è accettabile che interi quartieri restino abbandonati all’incuria. Le periferie non sono aree di serie B: sono parte viva della comunità e meritano rispetto, manutenzione e servizi adeguati», afferma Romania Corrao, componente della lista civica Rigeneriamo Tropea, portavoce delle richieste dei residenti.

Il focus è sulle aree di edilizia popolare, dove erbacce, spazi comuni trascurati e mancanza di manutenzione creano disagi quotidiani alle famiglie, compromettendo il decoro urbano e la sicurezza.

Particolarmente critica è la situazione delle case popolari vicino al Don Mottola. «Nonostante numerose segnalazioni, le erbacce non sono mai state sfalciate e le aree comuni versano in uno stato di abbandono evidente», denuncia Corrao. A ciò si aggiunge un ulteriore problema: «I pali dell’illuminazione pubblica sono installati ma non funzionano, lasciando intere zone al buio nelle ore serali, con inevitabili ripercussioni sulla sicurezza di anziani, famiglie e bambini».

Condizioni simili, e per certi versi peggiori, si registrano in località Vulcano, dove il degrado del verde si somma a una viabilità compromessa. «La strada che conduce alle abitazioni è in condizioni disastrose, dissestata e pericolosa. I residenti sono costretti ogni giorno a percorsi difficili che finiscono per danneggiare i veicoli, con costi economici e rischi per la sicurezza personale», sottolinea Corrao.

«È un paradosso che i cittadini debbano convivere con simili disagi nel silenzio generale. Parliamo di famiglie che chiedono semplicemente condizioni di vita normali: strade sicure, illuminazione funzionante, spazi puliti. Nulla di straordinario, solo rispetto», aggiunge la rappresentante di Rigeneriamo Tropea.

L’appello ai Commissari Straordinari è chiaro: programmare interventi urgenti di sfalcio e pulizia, ripristinare l’illuminazione pubblica già installata e avviare lavori di manutenzione straordinaria della viabilità nelle zone periferiche.

«Rigenerare una città significa partire dalle persone e dai luoghi in cui vivono ogni giorno. Le periferie sono Tropea. E meritano attenzione adesso», conclude Corrao.